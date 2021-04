Panamá llega a 356.913 casos de la covid-19 y 6.146 muertes

Enfermeras del ministerio de salud se preparan para aplicar la primera dosis de la vacuna Pfizer a adultos mayores de 60 años en sus automóviles en el centro de Vacunación Express, en los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández en el corregimiento de Juan Diaz Ciudad de Panama (Panamá). EFE/Carlos Lemos/Archivo

Ciudad de Panamá, 6 abr (EFE).- El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá reportó este martes de 357 nuevos casos de la covid-19 y 7 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 356.913 contagios confirmados y 6.146 defunciones transcurrido poco más de un año de pandemia.

El informe diario de la entidad sanitaria señaló que la cifra de 7 decesos se actualizó con una más de fecha anterior, no precisada, a la vez que reportaron 402 hospitalizados por el coronavirus SARS-CoV-2 en sala y 69 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aislados en sus residencias con síntomas leves permanecen 4.143 pacientes, y otros 217 han sido trasladados a hoteles-hospitales.

Panamá lleva aplicadas 2.195.622 pruebas diagnósticas, 10.381 en las últimas 24 horas, con una positividad de 3,4 %, una de las más bajas de las últimas semanas.

El ministro de Salud, Luis Francisco, dijo que estos bajos índices de positividad que se han mantenido consecutivamente por debajo del 5 % y el 4 %, son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como "factores que evidencian un manejo adecuado de la pandemia".

Sucre también resaltó que Panamá tiene un 97 % de pacientes recuperados, con 346.153, que "es uno de los porcentajes más altos de los recuperados no solo en la región, sino en el mundo", al igual que una letalidad del 1,7 %, de las más bajas en América Latina.

Aún así, Sucre advirtió que "esto no significa ni implica que podemos bajar la guardia, sino seguir luchando y reforzar nuestras medidas de bioseguridad, el equipo de salud, la vigilancia epidemiológica y genómica" del covid-19.

En el marco del proceso nacional de inmunización contra la covid-19 que comenzó el pasado 20 de enero y está dividido en cuatro fases, se han administrado ya 408.618 dosis a grupos prioritarios, que incluyen personal sanitario y personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, entre otras.

Hasta ahora Pfizer es el proveedor del fármaco contra la covid-19 y que ha entregado más de 530.010 dosis al país centroamericano, que ha asegurado la compra de 7,2 millones de vacunas, 5 millones de esta farmacéutica y el resto de AstraZeneca, Johnson & Johnson y el Mecanismo Covax.

Esta semana comenzó a vacunarse a los docentes, incluidos en la fase dos del proceso, con miras a un esperado retorno gradual a las aulas que iniciaría este mismo mes en modalidad semipresencial e involucraría solo a 427 de los más de 3.100 centros educativos públicos del país, de acuerdo con la información oficial.

Las escuelas se mantienen cerradas en Panamá desde marzo de 2020 a causa de la pandemia.