ONG denuncia al menos 13 muertos en un ataque armado en la capital de Haití

Puerto Príncipe, 7 abr (EFE).- Una ONG haitiana denunció este miércoles que al menos trece personas fueron asesinadas, cinco están desaparecidas y otras cinco resultaron heridas en una serie de ataques armados perpetrados desde la semana pasada en el barrio de Bel-Air, en el centro de Puerto Príncipe.

El balance de víctimas se refiere a las agresiones lanzadas por bandas armadas entre el 31 de marzo y el 1 de abril, aunque "los ataques continúan" a día de hoy en la zona, según denunció la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

La ONG afirmó que la ofensiva fue perpetrada por grupos armados que forman parte del G9 an Fanmi e Alye, como se conoce a la asociación de las bandas más poderosas del país, a las que se acusa de ser cercanas al actual Gobierno, y que están capitaneadas por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue.

A pesar de los tiroteos en el centro de Puerto Príncipe, las autoridades no han informado sobre los incidentes, ni han realizado operativos para cohibir la acción de las bandas armadas.

"El letargo de los altos mandos de la Policía Nacional de Haití con respecto a los ataques armados contra la población de Bel-Air, más que su silencio ensordecedor, demuestra que es cómplice del G9 an Fanmi e Alye", señala un comunicado de la ONG.

El informe asegura también que 22 residencias han sido incendiadas, así como varios comercios, un depósito de alimentos y varios vehículos.

En tres años, este es el tercer ataque que sufre la población de Bel-Air, situada cerca del Palacio Nacional.

En noviembre de 2019, 24 personas fueron asesinadas y otras 5 resultaron heridas; entre agosto y diciembre de 2020, al menos 37 personas murieron por disparos, entre ellas 7 mujeres, en diversos incidentes violentos en la zona, según el balance de la ONG.

La ONU ha pedido en diversas ocasiones que se lleve a la justicia a los responsables de las masacres ocurridas en los últimos años en Bel-Air, así como en otras barriadas populares, como La Saline.