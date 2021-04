Olga Moreno desvela qué consejos le ha dado Rocío Flores

29/11/2019 Olga Moreno, en una imagen de archivo, ve de nuevo la fidelidad de Antonio David cuestionada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



El equipo de 'Supervivientes' ha colgado en su página web lo que cada superviviente se ha llevado al concurso. Olga Moreno nos ha mostrado lo que lleva en la maleta y nos hemos quedado de piedra al ver el cariño con el que habla de Rocío Flores, a la que ella misma considera una hija.



"Me llevo a la isla, mi ropa de abriguito, mis mayas, que me lo dijo Rocío que tenía que ser calentita, mi chaquetón, todo elegido por mi niña, mi Rori" confesaba Olga Moreno en sus primeras palabras en este vídeo en el que muestra todo lo que ha metido en esa maleta.



Con estas declaraciones vemos el gran cariño que tiene a Rocío Flores a la que denomina 'mi niña' y 'Rori'. Y es que es muchas ocasiones hemos sido testigos del cariño que tanto la joven, como la mujer de Antonio David se han mostrado públicamente.



Después de esas palabras, Olga confesaba que también había metido: "Mi sudadera que me regaló toda mi pandilla de Málaga, la tengo mucho cariño, mis camisetas que me siento muy identificada con ellas Mi pantalón que lleva años conmigo. Lo que son todos mis bikinis, todos son por alguien especial de mi pandilla. Después tengo mi objeto personal, es la toalla donde arropaba a mis seres queridos, desde la mayor hasta la chica, es algo bastante especial".