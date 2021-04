Nuria Bermúdez se posiciona con Antonio David Flores y anuncia que va a demandar a Rocío Carrasco

04/06/2010 Nuria Bermúdez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Nuria Bermúdez ha reaparecido públicamente después de varios años alejada del foco mediático anunciando medidas legales contra Rocío Carrasco después de que la hija de Rocío Jurado la nombrase en su serie documental. Según confesó la exmujer de Antonio David Flores, la que fuera amante del padre de sus hijos la llamó tras su separación para concertar una cita con ella y proporcionarle información importante de cara al juicio por su divorcio.



Algo que Rociíto consideró una encerrona orquestada por Antonio David y su abogado, Rodríguez Menéndez, confesando que la intención de Nuria sería que les hiciesen unas fotografías a Fidel y a ella juntos para intentar hundirla públicamente.



Una llamada que Nuria Bermúdez niega tajantemente, asegurando que nunca habló con Rocío Carrasco y que va a poner en manos de la justicia las manifestaciones que ésta ha hecho sobre ella en su docuserie.



- CHANCE: Hola Nuria ¿cómo estás?



- NURIA: Nada, estaba muy a gusto como estaba



- CH: Hacía mucho que no te veíamos y ahora vuelves a saltar*



- NURIA: Nada, nada, yo no salto me saltan.



- CH: ¿Vas a tomar medidas?



- NURIA: Sí, está todo en manos de mi abogada



- CH: ¿Por qué crees que Rocío Carrasco dijo eso de ti?



- NURIA: No lo sé pero vamos*



- CH: ¿Totalmente mentira?



- NURIA: Yo no he hablado nunca con esa señora, ni antes ni ahora



- CH: ¿Por qué crees que te ha mencionado?



- NURIA: No lo sé. Me voy



- CH: Tú conocías a Antonio David, ¿te crees la versión de Rocío Carrasco?



- NURIA: Es que Antonio David ha sido parte importante de mi vida y ha sido compañero mío muchos años y le tengo muchísimo cariño y respeto a él y a su familia.



- CH: ¿Entonces está mintiendo Rocío Carrasco?



- NURIA: ¿Sabes qué pasa? Que yo puedo ser responsable de lo que yo diga y de lo que yo haga. Lo que interpreten los demás, lo que quieran pensar, lo que imaginen yo no puedo responder de eso.



- CH: ¿Pero tú te crees que le diese alguna paliza a Rocío Carrasco o que malmetiese a los niños para que fuesen en contra de su madre?



- NURIA: No voy a entrar en nada, yo las cosas las voy a resolver en otro sitio y ya está.



- CH: ¿A Antonio David como le ves cómo padre?



- NURIA: Siempre lo he dicho, estupendo ¿vale?



En el siguiente vídeo puedes ver la reaparición de Nuria Bermúdez anunciando que va a demandar a Rocío Carrasco.