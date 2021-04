Marc Gasol sobre Pau: "Lo único que me interesa es verlo feliz"

En la imagen un registro de Marc Gasol (d), pívot español de los Lakers de Los Ángeles. EFE/Javier Rojas/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr (EFE).- Marc Gasol aseguró este martes, tras la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Toronto Raptors (101-110), que lo único que le importa del regreso de su hermano Pau al FC Barcelona es que esté contento.

"A mí lo único que me interesa es verlo feliz. Verlo sonreír es lo único que me interesa", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Entiendo que para vosotros (los periodistas) es diferente, que lo veis como un jugador de baloncesto. Pero para mí es un hermano y lo único que me interesa es que Pau sea feliz. Y así le veo: le veo feliz por lo que está haciendo, le veo concentrado y también muy dedicado al reto que tiene delante", añadió.

Pau Gasol, el mayor de los hermanos, puso fin en febrero a casi dos décadas de éxitos en la NBA, en la que ganó dos anillos de campeón con Los Ángeles Lakers y se convirtió en uno de los jugadores no estadounidenses más importantes de la historia de la liga.

Su hermano Marc, campeón de la NBA con los Toronto Raptors en la temporada 2018-2019, siguió los pasos este año de Pau y se incorporó a Los Angeles Lakers, a quienes está intentando ayudar a conseguir su segundo anillo consecutivo tras el que lograron en la "burbuja" la pasada temporada.

No está siendo una tarea fácil, ya que LeBron James y Anthony Davis, las dos grandes estrellas angelinas, se encuentran de baja por lesión desde hace semanas.

Además, el pasado miércoles debutó con los Lakers el pívot Andre Drummond, el elegido por los de púrpura y oro para reforzar el juego interior y que ha desplazado a Marc Gasol al banquillo.

El español admitió recientemente que no ha sido fácil para él procesar este cambio de situación, pero el desafortunado arranque de Drummond, que se lesionó en su primer partido, abrió las puertas a la titularidad de nuevo a Gasol, quien ha respondido con actuaciones notables.

Un ejemplo de ello se vio esta noche ante sus excompañeros de los Raptors en un partido en el que Gasol dominó la pintura con 13 puntos (su anotación más alta de la temporada), 9 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones frente a 5 pérdidas en 28 minutos.

Gasol también habló tras este encuentro sobre su posición después del fichaje de Drummond y se mostró dispuesto a afrontar este desafío con toda la energía posible.

"Después de unos días de un proceso de adaptación, llegas a la conclusión de que aceptas el reto que tienes delante, que lo aceptas con muchas ganas, que estás preparado pase lo que pase. Entonces, una vez aceptas esto, tu energía y tu lenguaje corporal cambian", explicó.

VOGEL INSISTE: DRUMMOND SERÁ TITULAR

Pese al estupendo rendimiento de Gasol en los últimos partidos, el técnico angelino, Frank Vogel, insistió en que Andre Drummond será el pívot titular cuando esté recuperado, algo que probablemente suceda el jueves ante los Miami Heat.

Vogel no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron si había cambiado su opinión sobre el quinteto titular tras estos últimos partidos de Gasol.

"No. Empezaremos con Andre, para eso le fichamos", resumió.

"Lo primero es que necesitamos que (Drummond) tenga un montón de minutos para que se aclimate a nuestro sistema (...). Será nuestro pívot titular. Pero como he dicho en todo momento, vamos a necesitar a estos tres jugadores (Andre Drummond, Marc Gasol y Montrezl Harrell). Los tres son realmente buenos y nos van a ayudar a ganar el campeonato", añadió.

Al margen de ello, Vogel sí elogió sin reservas el encuentro de Gasol ante los Raptors.

"Ha estado genial. Su trabajo es facilitar el ataque (...) y obviamente es un pívot defensor de primer nivel. Así que tuvo una gran actuación en las dos canastas esta noche", dijo.