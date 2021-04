Maduro anuncia un nuevo paquete de ayuda económica por segunda ola de covid-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Prensa Miraflores/Archivo

Caracas, 6 abr (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que, debido a la segunda ola de la covid-19 en el país, pondrá en marcha un nuevo paquete de ayuda económica para las personas que se encuentran registradas en el censo paralelo del Gobierno conocido como "sistema patria".

En una transmisión a través del canal estatal VTV, anunció una serie de medidas que, aseguró, serán explicadas en profundidad este miércoles, pero adelantó que se distribuirán bonos económicos a 15.100.000 personas, cuyas necesidades se han acentuado a consecuencia de la pandemia de covid-19.

Maduro no detalló el monto del bono, pero indicó que será depositado a los trabajadores independientes, así como a los de empresas privadas y públicas que se encuentren registrados en el sistema.

Según algunas personas registradas en la plataforma que fueron consultadas por EFE, el Gobierno normalmente otorga bonos por menos de 4 dólares mensuales.

El mandatario, además, informó que los costos de agua y luz serán reducidos para aquellas personas que figuran en el sistema, que hasta finales de diciembre del año pasado contabilizaba a más de 18 millones de venezolanos.

"Los ciudadanos de este país que estén registrados en la plataforma patria para el pago del agua potable y la luz eléctrica recibirán un descuento del 25 % en la tarifa para el mes de abril y mayo", sostuvo Maduro.

Los costos de agua y luz en Venezuela son de los más bajos de Latinoamérica.

Asimismo, indicó que las nuevas pequeñas empresas y microempresas "no pagarán tasas ni en Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) ni en el registro mercantil. Se hará totalmente gratuito".

"Las nuevas microempresas y pequeñas empresas que se creen en 2021 no pagarán impuesto sobre la renta por los ingresos generados hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre y cuando declaren sus ingresos exentos y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos", agregó.

Maduro también dijo que se prohíbe hasta septiembre ejecutar garantías de créditos y "reclasificar el riesgo crediticio", así como el desalojo forzoso de comerciantes, familias o emprendedores.

Además, extendió el decreto de "inamovilidad laboral" hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Venezuela vive desde hace más de dos semanas una segunda ola de contagios, luego de la llegada de la variante brasilera al país por lo que se ha implementado una nueva cuarentena.

Hasta el lunes acumulaba 167.548 casos de covid-19 y 1.678 muertes.