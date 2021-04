Los repartidores de Deliveroo van a la huelga por derechos básicos

EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Londres, 7 abr (EFE).- Los repartidores de Deliveroo Holdings PLC (ROO.LN) esperan secundar este miércoles una huelga en el Reino Unido para pedir derechos básicos, señaló el Sindicato Independiente de Gran Bretaña (IWGB, por sus siglas en inglés).

El IWGB indicó que estos trabajadores de la compañía piden sueldos justos, medidas de protección y que se les apliquen los derechos básicos de los trabajadores.

Están previstas protestas, cumpliendo con la distancia social por la covid-19, en Londres y en las ciudades inglesas de York, Reading, Sheffield y Wolverhampton, y también se esperan huelgas de apoyo en Australia, Francia, Holanda, Irlanda y España, agregó el sindicato.

No se pudo contactar inmediatamente con Deliveroo para recabar sus comentarios al respecto, informa Efe Dow Jones.

"Deliveroo plantea una falsa elección entre flexibilidad y derechos básicos, pero la sentencia de Uber demostró que tanto aquí como en el extranjero los trabajadores pueden tener ambas cosas", dijo el presidente del IWGB, Alex Marshall.

En febrero, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber Technologies Inc (UBER) no son autónomos y tienen derecho a beneficios como vacaciones retribuidas y salarios mínimos.