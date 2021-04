Líder campesino excarcelado lanza precandidatura a Presidencia de Nicaragua

El dirigente campesino excarcelado Medardo Mairena (der.) posa para una foto con un simpatizante luego de anunciar su intención de aspirar a la Presidencia en las próximas elecciones de noviembre, hoy en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Managua, 7 abr (EFE).- El dirigente campesino Medardo Mairena, quien estuvo en prisión en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega que estallaron hace tres años, lanzó este miércoles su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua para las elecciones generales de noviembre próximo.

Mairena, a quien un juez afín al presidente Ortega condenó a 216 años de prisión por supuestamente matar a cuatro policías y que luego fue amnistiado, presentó formalmente su precandidatura por el Movimiento Campesino, que pertenece a la opositora Coalición Nacional, en un hotel de Managua, que fue fuertemente resguardado por agentes policiales que requisaron y tomaron fotos, incluyendo a los periodistas que dieron cobertura, según constató Efe.

"Sigo de la mano de todos aquellos que en abril (de 2018) dieron esa esperanza de la democracia", indicó en su discurso el dirigente campesino, que quedó en libertad hace dos años bajo una polémica Ley de Amnistía que, según la oposición, deja impune la represión que aplastó el estallido social de hace 36 meses.

Mairena, líder del movimiento campesino nicaragüense anticanal, centró su discurso en pedir justicia para las víctimas de la crisis social, política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, así como la liberación de cientos de prisioneros que son considerados "presos políticos" por la oposición y organismos humanitarios.

JUSTICIA A VÍCTIMAS Y CRITICA A ORTEGA

Explicó que, de ser electo candidato y ganar, no asumirá la Presidencia "con un espíritu de venganza" contra los trabajadores del Estado, pero "aquellos que han violado los derechos humanos y la Constitución sí serán sometidos ante la justicia".

"Sin justicia, no hay paz. No queremos que se repita la historia de los años de 1990", cuando la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) concedió amnistías que beneficiaron a sandinistas y a la "Contra", que libraron una guerra civil en la década de 1980, reflexionó.

Mairena también cargó contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes acusó de tener "secuestrada" a Nicaragua.

"No podemos permitir que una sola familia (Ortega Murillo) haya secuestrado los poderes del Estado, que una sola familia nos ponga el pie en el cuelo a seis millones de nicaragüenses", reprochó.

"Ortega: basta ya de tenernos encerrados", continuó el aspirante a la Presidencia, quien observó que el mandatario tiene a su favor las armas.

Desde la oposición "no queremos violencia, lo que queremos es construir democracia, y libertad en nuestra patria", añadió.

UN DIRIGENTE ANTICANAL

Como parte del Movimiento Campesino de Nicaragua, del cual es uno de sus principales dirigentes, Mairena recordó que empezó sus protestas contra el Gobierno de Ortega en 2013, cuando rechazó el proyecto del canal interoceánico de la empresa china HKND, y en abril de 2018 se unió a las demandas de renuncia del presidente tras la muerte de los primeros manifestantes.

Asimismo, se refirió a las críticas por su nivel académico: "Muchos dicen, Medardo Mairena no puede ser presidente porque no tiene un título universitario".

"Dios, mi familia y mis padres me han enseñado a ser honrados, me han inculcado valores, y a que los retos se deben asumir con responsabilidad", respondió.

Confió así en que podrá ser el candidato a la Presidencia por una oposición unificada, y que, de ganar, construirá "un Estado de derecho donde se respete la independencia de poderes, los derechos humanos, y la vida".

En su discurso, agradeció a los familiares de los denominados "presos políticos" y los parientes de las víctimas de la crisis, que enviaron una representación al acto, cuya bendición estuvo a cargo del sacerdote Edwin Román, crítico del Gobierno, que la ofreció vía internet.

LOS ASPIRANTES DE LA OPOSICIÓN

Hasta ahora los aspirantes a la Presidencia por la Coalición Nacional, además de Mairena, son el periodista Miguel Mora, el académico Félix Maradiaga, el activista George Henriquez Cayasso, y el antiguo dirigente de la Contra Luis Fley.

Mientras que por la Alianza Cívica, otra facción opositora, aspiran el economista Juan Sebastián Chamorro, y el catedrático Arturo Cruz, quien fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También aspira la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.