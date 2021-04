Latinoamérica.- The Summit by Simo Educación se celebra desde hoy al 8 de abril como punto de encuentro de la comunidad educativa

05/04/2021 Simo Educación POLITICA IFEMA



The Summit by Simo Educación, organizado por Ifema en colaboración con Educación 3.0, se celebrará del 7 al 8 de abril en el marco de la Semana de la Educación Live Connect para ofrecer un espacio de análisis e interacción entre la comunidad educativa de España e Iberoamérica, ha informado Ifema en un comunicado.



El programa de actividades se desarrollará a lo largo de dos jornadas y contemplará la celebración de dos mesas redondas tituladas 'Educar en la virtualidad' y 'Equipamiento TIC en tiempos de pandemia y para una educación post Covid', así como una sesión que organiza el INTEF sobre 'Metodologías activas y tecnologías en el Aula del Futuro'.



Patrocinada por Alexia y Santillana, la mesa 'Educar en la virtualidad' abordará las dudas e inquietudes que ha generado este escenario obligado por la pandemia para ofrecer respuestas a cuestiones clave como ¿Sirven todas las pedagogías para educar online? o ¿Están los docentes preparados para el reto que supone la educación híbrida o la virtual?



En esta mesa participaran Tere Vida, gerente de Innovación Educativa de Educaria; Javier Delicado, director de Tecnología Educativa de Santillana; Teresa Rabazas, profesora titular de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y directora del grupo de investigación consolidado, "Claves históricas y comparadas de la educación. Género e identidades" (CLAVES); e Ignacio Olavarría, profesor de Ciencias Sociales de Secundaria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid.



También se sumará Andrea Henry, estudiante de tercero de Psicología en la Universitat de València y presidenta de la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE; y Amaia Arroyo Sagasta, doctora en Comunicación y Educación. Profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, y miembro de KoLaborategia, el laboratorio de Educación y Comunicación para la Sociedad Digital.



La segunda mesa, patrocinada por Classlife, HP, Logitech y Samsung, tratará sobre 'El Equipamiento TIC en tiempos pandemia y para una educación post Covid' con la participación de Antonio Gómez Pavón, Responsable de Educación Logitech España; Carlos Alonso, Education Lead de HP; y Diego Granja, responsable del Vertical de Educación de Samsung.



También participa Mario Espósito, CEO/Fundador de Classlife Education; Julio Albalad, Director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), y Eusebio Córdoba, Director del CEIP San Sebastián en Archidona de Málaga, que opinarán sobre cómo se ha desarrollado el proceso de la digitalización durante pandemia, tendencias de futuro y como sacar provecho de lo aprendido, así como del equipamiento y tecnologías mínimas necesarios en centros y familias.



Entre otras cuestiones claves del momento se debatirá sobre ¿qué hemos aprendido de todo este proceso? ¿Deberían haber estado los centros y la Administración mejor preparados para hacer frente con garantías a la digitalización de la educación? ¿Esta digitalización ha llegado para quedarse? ¿Volveremos a una presencialidad total en cuanto superemos la pandemia y este equipamiento dejará de utilizarse? ¿Cuál es la infraestructura mínima que deben poseer los centros y las familias para una digitalización real de la educación y sacar el máximo provecho de lo adquirido?



Y es que el confinamiento domiciliario y el cierre de los centros educativos durante los primeros meses de la pandemia supuso la implantación de una educación totalmente online de un día para otro.



Esta situación puso sobre la mesa las debilidades y las carencias de un sector que, aunque llevaba años apostando por la digitalización de sus centros, todavía se encontraba muy lejos de contar de una infraestructura que le permitiera hacer frente a situaciones como la vivida de forma satisfactoria.



El proyecto 'Metodologías activas y tecnologías en el Aula del Futuro', coordinado por el INTEF en colaboración con las comunidades autónomas, propone mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las metodologías activas, mediante el uso de tecnologías y de un enfoque flexible en el uso de los espacios de aprendizaje, sean físicos o virtuales.



Esta apuesta afronta la tarea de promover y mejorar el desarrollo competencial del alumnado. El modelo del Aula del futuro combina metodología, tecnología y actividades a través de zonas de actividad: Investiga, Explora, Desarrolla, Interactúa, Crea y Presenta. Para ello, se dispone de modelos de situaciones y actividades de aprendizaje que los docentes pueden llevar al aula. La sesión presentará las bases pedagógicas de la apuesta del Aula del Futuro y un ejemplo práctico de un centro educativo.



Los contenidos de sesiones y jornadas quedarán a disposición de la comunidad virtual para ser consultados con posterioridad al evento "LIVEConnect".



La celebración de The Summit by Simo Educación representa, además, un puente de conexión con el gran evento anual de la tecnología para la enseñanza, Simo Educación 2021 que se desarrollará en su habitual formato presencial los días 2 al 4 de noviembre en Feria de Madrid bajo el lema "Aprendizajes después de la crisis".