Lady Di será conmemorada en Londres con un placa azul

MADRID, 7 (CHANCE)



Diana de Gales , mujer icónica en los 90, pero también una referencia para muchas personas de la actual sociedad, será homenajeada con una placa azul en el exterior del piso de Londres donde vivió antes de casarse con el Príncipe Carlos. Y es que este año, el 1 de julio Lady Di cumpliría 60 años y por este motivo, English Heritage ha elegido colocar el medallón en ese hogar donde la joven, por aquel entonces, empezaba a darse cuenta de la trascendencia que tendría su relación.



Las placas azules conmemoran los lugares de Londres donde vivieron o trabajaron personas de importancia histórica y no se nos ocurre mejor persona que Lady Di, una mujer que a pesar del paso de los años sigue siendo tendencia. Y no solo eso, sino que su testimonio ha supuesto un antes y un después en muchas mujeres que han sufrido y sufren en silencio.



No cabe duda de que el legado histórico de Diana de Gales sigue muy presente en nuestra sociedad y este año más que nunca, ya que por su 60 cumpleaños, esa fecha que tantos británicos celebrarán, será homenajeada con un placa azul en el exterior de ese piso de Londres donde fue víctima del acoso mediático por empezar a ser una figura pública al comprometerse con el Príncipe Carlos.