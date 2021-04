La modernidad del Greco sigue viva 407 años después

Dos niños observan una obra de El Greco mientras visitan el Museo del Greco, este miércoles, en Toledo. Varios museos que tienen cuadros del Greco, entre ellos el Prado, el Thyssen Bornemisza, el Louvre o el Benaki de Atenas, conectan por Instagram en directo para enseñar sus Grecos dentro de una iniciativa del Museo del Greco para conmemorar el 407 aniversario del pintor cretense. EFE/Ismael Herrero

Toledo (España), 7 abr (EFE).- El color vibrante que dio a sus cuadros, la luz, el movimiento de las telas, la estilización de las figuras, su pincelada suelta, la modernidad que imprimió a finales del siglo XVI y, en definitiva, el estilo personal del Greco han sido características que 16 museos españoles y europeos han destacado en el 407 aniversario del pintor.

Cada 7 de abril el Museo del Greco de Toledo conmemora la muerte de Doménicos Theotokopoulos (1614) y, este año de pandemia en el que los viajes y las visitas a museos están muy restringidos, lo que ha hecho es conectar en directo mediante su Instagram Live con otros quince museos de España, Atenas, París, Nápoles y Budapest, que tienen obras del Greco y quieren mostrarlas y hablar sobre ellas.

Dirigió la conexión la conservadora del Museo del Greco Pilar Rubiales, quien explicó que el color de los cuadros del Greco "es una de las cosas que más fascinó a los artistas de vanguardia de comienzos del siglo XX", hasta el punto de que algunos expertos creyeron que sus cuadros se habían repintado, que no era posible que los colores y pigmentos fueran los originales del XVII: "Pero lo eran, los colores tan brillantes y vibrantes son los del Greco", apuntó.

El Museo Thyssen (Madrid) abrió la sesión mostrando dos Anunciaciones, una de un periodo temprano y otra posterior, según expuso Mar Borobia, jefa del área de Pintura Antigua, quien destacó la "forma magistral" en que combina la gama cromática y cómo en la Anunciación posterior ya se percibe que la figura se estiliza.

El Musée du Louvre (Francia) enseñó su "San Luis rey de Francia", una pintura "maestra" del Greco que pintó cuando ya estaba viviendo en Toledo, según dijo la conservadora de pintura española Charlotte Chastel-Rousseau, quien subrayó que se trata de una pieza maestra del pintor.

Desde Atenas (Grecia), la conservadora del Museo Benaki, Nicoletta Menti, habló y mostró el cuadro "Adoración de los Reyes Magos", una pintura de la primera época del Greco que lleva la firma del autor y de la que resaltó su composición.

Asimismo, la historiadora del arte Szilvia Záray desgranó desde el Museo de Budapest (Hungría) detalles de la "Magdalena penitente", que el Greco pintó en su etapa italiana por lo que tiene características de la escuela veneciana, y confirmó que en Hungría se tiene mucho aprecio al Greco.

En el caso del Museo di Capodimonte, en Nápoles (Italia), los cuadros del Greco elegidos para esta iniciativa fueron el "Soplón" y el "Retrato de Giulio Clovio", pintados en la etapa italiana del pintor, según manifestó Giovanna Garraffa, del departamento de comunicación.

El Museo del Prado (Madrid) es una de las instituciones que más Grecos tiene, entre los cuales escogió una de las pinturas más simbólicas del Greco, el "Caballero de la mano en el pecho", sobre la cual Paloma Málaga, del área de educación, declaró que no era habitual retratar a gente que no pertenecía a la corte, y apuntó que todo parece indicar que se trata del notario mayor Juan de Silva, tercer marqués de Montemayor y alcalde del Alcázar de Toledo.

En cuanto a los museos españoles, los madrileños Museo Cerralbo y Museo Lázaro Galdiano junto con el Museo de Bellas Artes de Bilbao expusieron sus 'San Francisco en éxtasis'; el Museo de Bellas Artes de Asturias su apostolado; el Museo de Bellas Artes de Valencia exhibió su único Greco, un 'San Juan Bautista' que llegó en 1943 por la donación de la condesa de Ripalda, y el Museo de Bellas Artes de Sevilla eligió un retrato del hijo del Greco, Jorge Manuel, en su faceta como pintor.

En el caso del Museo Cerralbo, su San Francisco ya formaba parte de su colección en 1985 y, de hecho, fue el único cuadro que durante la guerra civil salió de este museo madrileño para unirse a los del Prado y viajar hasta Ginebra.

Almudena Pérez Tudela, conservadora del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), aseguró que Felipe II rechazó el 'Martirio de San Mauricio' que había pintado el Greco porque "no funcionaba como una imagen religiosa dentro de los preceptos del Concilio de Trento" y añadió que a principios del siglo XX, con la reivindicación de la figura del Greco, el rey Alfonso XIII trasladó el cuadro a las salas capitulares para que pudiera verse en las visitas públicas al Monasterio "y desde entonces siempre ha estado en lugares emblemáticos" del Escorial.

De nuevo en Toledo, el Museo de Santa Cruz tiene bastantes Grecos en depósito de la Iglesia Católica y entre todos ellos su director, Fernando Fontes, se detuvo en 'La Verónica con la santa faz', a la que llaman "la viajera" porque es uno de los que más solicitan en préstamo, de modo que hace poco estuvo en París y en 2020 en Chicago.

Fontes también habló de la 'Inmaculada Oballe', uno de los últimos encargos del pintor (está datada en 1613, un año antes de su muerte) y "la pieza más espectacular y sólida de todas las que tenemos de este maestro" y del 'San Francisco de Asís', un cuadro que le enamoró cuando llegó al Santa Cruz como director, declaró.

Y aunque no estaba previsto inicialmente, también conectó en este Día del Greco el Cau Ferrat de Rusiñol en Sitges (Barcelona) parar mostrar su 'San Pedro' y su 'Magdalena penitente', comprados en París por Rusiñol, que pensaba que el pintor cretense era "fundamental" para entender la historia del arte.

Durante dos horas y media un buen número de seguidores conocieron en directo todos estos detalles de los cuadros y del autor, algunos de los cuales se conectaron telemáticamente desde países de todos los continentes como India, Reino Unido, Indonesia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, China, Argentina, Brasil o Australia, además de España.

Por Lidia Yanel