La EMA investigará los estándares éticos en el desarrollo de la vacuna rusa Sputnik, según el FT

Un sanitario sostiene una caja de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI/Archivo

Londres, 7 abr (EFE).- La Agencia Europea del Medicamento (EMA) iniciará una investigación para establecer si los ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V cumplieron con los niveles científicos y éticos adecuados, señala este miércoles el Financial Times (FT).

La pesquisa, que empezará la próxima semana, responde a la inquietud del regulador europeo ante la posibilidad de que esos ensayos no cumplieron con la "buena práctica clínica", agrega el periódico británico.

A nivel internacionl hay unos estándares acordados para asegurar que los ensayos de los medicamentos están diseñados y se realizan adecuadamente, recuerda el FT.

Rusia ha indicado que militares y empleados del Estado han participado en los ensayos de la vacuna, desarrollada en un laboratorio estatal y financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, en inglés), un fondo soberano del Kremlin.

El responsable del RDIF, Kirill Dmitriev, dijo al FT que no hubo presión sobre esas personas para que participasen en las ensayos y recalcó que la Sputnik V cumplió con "todas las prácticas clínicas".

La EMA aún no ha decidido si esa preparado ruso será utilizado en los países de la Unión Europea (UE).

Dmitriev señaló que los reguladores en los 59 países que ya han aprobado la Sputnik V revisaron de manera "rigurosa" los datos y quedaron satisfechos de que cumplió con "la buena práctica clínica".

La vacuna Sputnik V ya es utilizada en numerosos países, entre ellos de América Latina.