Karina muestra su apoyo y aplaude públicamente a Rocío Carrasco tras su desgarrador testimonio

Karina es una de las artistas más queridas de nuestro país. Con numerosos proyectos y volcada en su faceta de abuela - la mejor de su vida - la inolvidable cantante de 'El baúl de los recuerdos' nos cuenta cómo se encuentra y, a pesar de no estar vacunada todavía contra el Coronavirus, espera impaciente que llegue su turno para estar "más tranquila".



Con una nieta de un mes de edad, Karina no puede ocultar que se le cae la baba con la pequeña: "Es una niña preciosa, pesó 3,850 gr, vino muy hermosa, muy grande y se llama Ana. Es una preciosidad qué te voy a decir yo como abuela. Nada, estoy muy contenta porque hay dos niños en la familia, el de mi hija Rocío que es el mayor, luego está José Carlos el de mi hija y la pequeña". "Como todas las abuelas, mimo un poquito a los niños, lógicamente les doy un poquito de más caprichitos y yo les quiero mucho, qué te voy a decir, me acuerdo de cuando mis hijas eran pequeñas y muchas cosas que cuando eres más joven y tienes a tus hijos te pierdes cosas, sobre todo cuanto eres artista y viajas".



Acerca de sus proyectos musicales, que se paralizaron por el Covid, y cuando se cumplen 50 años de su participación en el Festival de Eurovisión, la artista anuncia que "me metí en el mes de marzo en el estudio con el productor Fermín Ortiz y hemos hecho una bachata de un bolero de toda la vida. Espero que salga ahora a finales de abril de cara al buen tiempo para que la gente baile un poquito".



Como no podía ser de otra manera, hemos preguntado a Karina por la serie documental de Rocío Carrasco y, sin dudarlo, la cantante muestra su apoyo públicamente a la hija de Rocío Jurado: "Creo que ha hecho muy bien. Yo apoyo a Rocío, ha hecho muy bien en contar su historia y en mi opinión creo que deberíamos de hacer un repaso a nuestro comportamiento. Creo que está moviendo muchos cimientos. Yo sinceramente la aplaudo".



Convencida, Karina confiesa que "cree totalmente" a Rocío Carrasco y comenta que "es muy curioso porque ella va con una serie de documentos a la mujer siempre nos piden pruebas, con lo cual quiero decir que cuánto nos queda por avanzar. Tanto que hablamos del feminismo y todo, cuánto nos queda, al hombre poco se le pide sin embargo a la mujer se le pide todo. A mí me escuece como mujer, pero la veo tan valiente que muy bien, yo la aplaudo".



Asegurando que no se ha hecho justicia con Rociíto, y demostrando su cautela al hablar de la joven como madre - aunque confiesa que la imagen que tiene de Antonio David como padre no es "muy impecable" - la cantante señala que "solamente estoy viendo a una mujer muy valiente contar su historia y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Es muy triste sentirse o estar anulada".



