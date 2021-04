Juventus y Pirlo toman oxígeno, Inter más líder

La Juventus y su entrenador Andrea Pirlo, cuestionado por los malos resultados, tomaron oxígeno tras vencer este miércoles al Nápoles (5º) por 2-1, el mismo resultado que logró el Inter frente al Sassuolo, lo que le afianza al frente de la clasificación de la Serie A.

Ambos partidos habían sido aplazados en su momento por la pandemia de covid.

La Juventus, cuyas opciones de lograr un décimo título consecutivo son cada vez más remotas, necesitaba el triunfo ante el Nápoles para no quedar fuera incluso de las posiciones de acceso a la próxima Liga de Campeones.

"Cuando tienes esta mentalidad, estas ganas de ganar, cuando los once hacen sacrificios, llegan los resultados. Es sin duda lo que nos ha faltado en los otros partidos", dijo Pirlo.

"¿Errores? Sí, hay cosas en las que he fallado, pero el primer año de un entrenador no es sencillo. Me servirá para el futuro", añadió el antiguo mediapunta de la selección italiana.

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el marcador en la primera parte (13) y sentenció en la segunda el argentino Paulo Dybala (73), que regresaba tras tres meses de baja por una lesión de rodilla.

Solo en el minuto 90 y de penal, transformado por el capitán Lorenzo Insigne, el Nápoles logró batir al veterano Gianluigi Buffon, que tuvo una actuación impecable bajo los palos.

Con esta victoria, la Juventus (que había perdido 1-0 contra el Benevento y empatado frente al Torino en sus dos últimas jornadas) recupera su plaza en el podio, pero se mantiene a 12 puntos del Inter, que no falló frente al Sassuolo (9º).

Sus dos delanteros titulares, el belga Romelu Lukaku (10) y el argentino Lautaro Martínez (67) fueron los autores de los goles 'nerazzurri'.

- 10 de 10 en la segunda vuelta -

El Sassuolo, que reclamó un penal a favor en la jugada que dio origen después al segundo tanto del Inter, marcó en el tramo final, por medio de Hamed Traoré (85), sin tiempo para haber impedido el triunfo del equipo de Antonio Conte, que ha ganado los 10 partidos de la segunda vuelta y que aventaja en 11 puntos a su más inmediato perseguidor, el Milan, cuando restan nueve jornadas para el final del campeonato.

La última vez que el Inter logró el título de la Serie A fue en 2010, en la histórica temporada del triplete con el equipo dirigido por José Mourinho.

En la clasificación de máximos goleadores, Cristiano Ronaldo sigue liderando la tabla con 25 goles, por los 21 de Lukaku.

