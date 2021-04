Irán/Israel.- Irán e Israel intensifican sus reyertas marítimas tras los daños sufridos en un buque iraní

20/06/2020 Venezuela.- EEUU intercepta cuatro petroleros iraníes que se dirigían a Venezuela. Un barco de Irán ha resultado dañado este martes tras chocar con una mina en el mar Rojo, según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, una mina que sería israelí, lo que supondría una escalada en las tensiones marítimas que desde hace años enfrentan a Israel e Irán. POLITICA SUDAMÉRICA ASIA VENEZUELA IRÁN EMBAJADA DE IRÁN EN VENEZUELA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un barco de Irán ha resultado dañado este martes tras chocar con una mina en el mar Rojo, según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, una mina que sería israelí, lo que supondría una escalada en las tensiones marítimas que desde hace años enfrentan a Israel e Irán.



Según la información recogida por el citado medio, el barco es el Iran Saviz, que escolta a buques mercantes iraníes en el mar Rojo, aunque por el momento las autoridades iraníes no han dado una versión oficial de lo acontecido. El Saviz, no obstante, fue calificado el pasado octubre por Estados Unidos como un barco militar encubierto.



Por su parte, una cuenta de las redes sociales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado que el barco se había desplegado para combatir los piratas, algo que ha confirmado Tasnim.



Según la información del 'New York Times', la mina con la que ha sido dañado el buque sería israelí, ya que un funcionario estadounidense ha asegurado a este medio que las fuerzas de seguridad de Israel han notificado a Washington que habían atacado un barco alrededor de las 7.30 horas (hora local).



Según esta fuente, el ataque de Israel sería en represalia por los ataques anteriores de Irán contra embarcaciones israelíes, y que el Saviz ha sido dañado por debajo de la línea de flotación.



El último de estos ataques que se ha conocido fue el 25 de marzo, cuando un portacontenedores de propiedad israelí fue alcanzado por un misil iraní en el Mar Arábigo.