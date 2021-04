Irán urge a EE.UU. a eliminar todas sus sanciones en "un solo paso"

El viceministro de Exteriores iraní y negociador nuclear, Abas Araqchi (c), durante unas declaraciones a los medios, al término de una reunión en Viena con representantes de Rusia, China, Alemania,Francia y Reino Unido, en 2019. EFE/Antonio Sánchez Solís/Archivo

Teherán, 7 abr (EFE).- El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abas Araqchí, urgió a Estados Unidos a eliminar todas sus sanciones contra Irán y en "un solo paso" si realmente quiere volver a adherirse al acuerdo nuclear de 2015.

Araqchí lidera la delegación iraní en la reunión de la comisión conjunta del pacto nuclear, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, que comenzó ayer en Viena con representantes de los otros países signatarios: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.

"Ellos (los estadounidenses) han abandonado el JCPOA y han impuesto sanciones. Entonces, obviamente, si quieren regresar, tendrán que levantar esas sanciones, todas a la vez y en un solo paso", subrayó en declaraciones a la televisión estatal en inglés Press TV tras la reunión.

Araqchí defendió que la demanda de Irán es "lógica y razonable" debido a que fue EE.UU., durante la presidencia de Donald Trump, el que se retiró de forma unilateral del acuerdo y volvió a imponer sanciones a Teherán.

Por primera vez desde su salida del acuerdo en 2018, EE.UU. ha enviado a una delegación a la capital austríaca, aunque los contactos entre Washington y Teherán tienen lugar a través de intermediarios, ante la negativa de Irán a mantener negociaciones directas.

Al respecto, Araqchí hizo hincapié en que la reunión de ayer no contó con la presencia de ningún representante estadounidense: "Las negociaciones que estamos llevando a cabo son solo con los países del 4+1 (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) y no con EE.UU.", apuntó.

"Esos países hablan luego con los estadounidenses sobre los temas planteados. De qué forma negocian ellos, a nosotros no nos importa", aseveró Araqchí en una entrevista con la agencia iraní Nour News.

Sobre el resultado de las conversaciones, que durarán varios días, dijo que las partes "están en el camino correcto" y que Irán también está "esperanzado", aunque no se podrá calificar de éxito si EE.UU. no levanta las sanciones.

También insistió en que Irán no va a negociar sobre otros asuntos al margen del JCPOA, después de que Washington y los países europeos abogaran por tratar también el programa de misiles balísticos iraní y su influencia regional.

"No vamos a tener ninguna otra conversación sobre otros temas y las negociaciones actuales son solo sobre cómo implementar las obligaciones del JCPOA, incluso el propio JCPOA no necesita ser renegociado", apostilló.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció este martes que el diálogo con Irán para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 será un proceso "largo" y tendrá "partes difíciles", aunque defendió que la vía diplomática es el "mejor camino" para evitar que la República Islámica se haga con una bomba nuclear.

La comisión conjunta del JCPOA presentó ayer dos grupos de expertos que negociarán durante varios días las condiciones para reintegrar en el acuerdo a EE.UU e Irán, que en respuesta a las sanciones comenzó en 2019 a incumplir sus obligaciones.