Irán.- Irán confirma daños "leves" en un barco por una explosión en el mar Rojo y asegura que investiga el suceso

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha confirmado este miércoles que un barco iraní ha sufrido daños "leves" a causa de una explosión en el mar Rojo y ha agregado que las autoridades están investigando el suceso, sin pronunciarse sobre posibles responsabilidades.



"El barco con bandera iraní 'Saviz' sufrió daños leves por una explosión en el mar Rojo, cerca de las costas de Yibuti, a las 6.00 horas (hora local) del martes. El origen y causas están siendo investigados", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.



Así, ha recalcado que el barco "estaba estacionado en la región del mar Rojo y el golfo de Adén para dar seguridad marítima en las líneas marítimas y luchar contra la piratería", ha manifestado Jatibzadé, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr. El 'Saviz' fue calificado en octubre por Estados Unidos como un barco militar encubierto.



En este sentido, ha recalcado que "el barco actuaba como estación logística de Irán en el mar Rojo" y ha añadido que "las especificaciones y misión habían sido comunicadas oficialmente" a la Organización Marítima Internacional. Por otra parte, ha subrayado que el suceso se ha saldado sin víctimas.



"Irán adoptará todas las medidas necesarias a través de las autoridades internacionales", ha advertido, sin pronunciarse sobre las informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times', según las cuales el suceso habría sido provocado por una mina israelí.



Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, ha evitado igualmente pronunciarse sobre lo sucedido, si bien ha incidido en que el Gobierno israelí "se defenderá". "En cualquier lugar en el que haya desafíos o necesidades operativos, seguiremos actuando", ha manifestado.



"Tenemos capacidades ofensivas para operar todos los días del año, 365 días al año. Están preparadas para ser usadas en cualquier frente, cualquier rango y cualquier acción que necesite el Ejército", ha señalado durante un acto por el décimo aniversario del despliegue del sistema antimisiles 'Cúpula de Hierro', tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



El suceso ha tenido lugar poco más de un mes después de una explosión registrada en un buque de carga israelí en el golfo de Omán, suceso que se saldó sin víctimas y que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, achacó a Irán.



La región del golfo Pérsico ha estado en el centro de una disputa latente entre Irán y varios estados occidentales, especialmente Estados Unidos. En esta zona se han producido varios incidentes, especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo ya que casi un tercio de las exportaciones mundiales de petróleo se envían a través de este estrecho.