Fútbol/Liga Europa.- Albiol: "Lo de la 'perita' es una tontería, la eliminatoria está muy igualada"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El capitán del Villarreal Raúl Albiol restó importancia al papel de favorito del conjunto amarillo en los cuartos de final de la Liga Europa contra el Dinamo de Zagreb, y afirmó que "lo de la perita (en dulce) es una tontería", pues, según él, la eliminatoria contra el equipo croata "está muy igualada".



"Lo de la 'perita' son tonterías. Es un equipo que ha eliminado a uno de los favoritos, y de un país que saca jugadores con mucho talento. La eliminatoria está muy igualada, al cincuenta por ciento. Va a ser dura y difícil. Lo sabemos y estamos preparados para mañana", aseguró en rueda de prensa.



Albiol indicó que sigue con la misma "ambición" e "ilusión" de cuando empezó como profesional. "¿Mi segunda Europa League? No sé si contar esa UEFA, porque Benítez me hizo jugar dos partidos. Ahora tengo la ilusión de seguir compitiendo y de conseguir cosas en el Villarreal. Ojalá pueda ser, pero estamos a mitad de camino y lo vamos a luchar con nuestras armas", dijo.



El central del Villarreal destacó que el Dinamo de Zagreb tiene una plantilla con "mucho talento" y que le "ilusiona" hacer "cosas importantes" en Europa. "Tenemos que estar muy concentrados y traer un buen resultado para el partido de vuelta. No existe la casualidad en un equipo que remonta un 2-0 al Tottenham", subrayó.