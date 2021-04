Fútbol/Champions.- Flick: "Hemos hecho un partido impresionante pese a la derrota"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern Múnich Hansi Flick lamentó la derrota encajada este miércoles ante el Paris Saint-Germain (2-3) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero se mostró orgulloso de sus jugadores y de la "impresionante" actuación pese a caer en casa.



"Nuestro rival marcó tres goles en muy pocas oportunidades, pero la forma en que mis jugadores se desempeñaron fue impresionante pese a la derrota. Estoy convencido de que podríamos haber terminado con un resultado diferente por todas las buenas oportunidades que tuvimos", indicó Flick ante los medios.



Preguntado por Niklas Süle y Leon Goretzka, quienes se retiraron en la primera mitad, dijo que tienen "lesiones musculares". "Veremos la duración de su baja después de los exámenes médicos, pero seguramente estarán ausentes este fin de semana", avanzó.



"Es una derrota lamentable. El PSG fue muy eficiente, pero dominamos el juego. Tengo que felicitar a mi equipo por la mentalidad, el estilo de juego, pero no estuvimos lo suficientemente concentrados de cara al gol. Le dije al equipo que aún queda un partido por jugar y lo daremos todo para que este resultado sea a nuestro favor. No cambia nuestra mentalidad", añadió.



En otras cuestiones, Flick aseguró que "cuando un jugador como Lewandowski no puede jugar, eso no es bueno", y lo notaron este miércoles. "Pero tuvimos ocasiones y podríamos haber marcado cuatro o cinco goles. No era nuestro día", definió.



Por último, Flick no criticó a su portero Manuel Neuer pese al tanto del 0-1, obra de Kylian Mbappé. "En el primer gol, Mbappé dispara perfectamente, el suelo estaba mojado. Pueden pasar cosas como estas. No tengo que animarlo, como cuando no siempre recibe elogios cuando hace partidos de clase mundial. Puede suceder que un portero no detenga todos los balones a una distancia tan corta", finalizó.