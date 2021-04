Fútbol/Champions.- Crónica del Oporto - Chelsea: 0-2

El Chelsea tira de oficio para acercarse a semifinales



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Chelsea inglés dio un paso de gigante para meterse en las semifinales de la Liga de Campeones 2020-2021 después de derrotar al Oporto por 0-2 este miércoles en la ida de cuartos de final, en un partido donde aprovechó sus oportunidades y su fortaleza defensiva.



Se esperaba un duelo igualado en el exilio del Ramón Sánchez-Pizjuán y así fue, pese al adverso resultado que se llevaron los de Sergio Conceiçao. El conjunto portugués mostró sus señas de identidad, pero echó de menos a jugadores con ese plus de talento como Sergio Oliveira y Taremi, que sí tiene su rival en jugadores como Mason Mount y que también impuso las cualidades que prevalecen desde la llegada de Thomas Tuchel y que le hacen ser muy sólido por encima de un mayor brillo que podría tener por su inversión y el nombre de sus jugadores.



El Oporto no se escondió y salió muy decidido al campo. Con su conocida solidez defensiva controló cualquier intento de los de Thomas Tuchel, que apostó por Havertz en lugar de un '9' puro como Giroud y que también prescindió en defensa de Thiago Silva, y a base de trabajo y presión merodeó más el área de Mendy.



El primer aviso fue un potente disparo de Uribe desde fuera del área que salió lamiendo el larguero, aunque más clara fue la que tuvo Zaidu, que envió, en una posición algo forzada, por encima del larguero un balón suelto tras un intento de corner olímpico de Otavio, que sacó con apuros Mendy.



Pero el Chelsea fue el que golpeó primero, en su único acercamiento a la portería de Marchesín en la primera mitad. Jorginho encontró a Mount y el inglés demostró las razones por las que despierta su fútbol tanta atención. El reverso magnífico sobre la marca de Zaidu y disparo cruzado para poner el 0-1 con el que se llegó al descanso, aunque Pepe volvió a probar con la cabeza las aptitudes de Mendy.



CHILWELL SENTENCIA



El segundo acto no varió demasiado el guión. El Chelsea prefirió esperar a su rival y buscar la salida al contragolpe, con la buena arma de un Kovacic que desarmó en ocasiones al mediocampo de los 'Dragones' con sus conocidas arrancadas, pero fue Mendy de nuevo clave en un mano a mano con Marega. Luis Díaz también estuvo cerca del empate con un disparo que se fue muy cerca del palo.



El conjunto londinense tampoco se asomó demasiado a las inmediaciones del área portuguesa y su mejor ocasión fue un cabezazo mal dirigido en buena posición de César Azpilicueta. Tuchel metió a Pulisic y Giroud por unos desacertados Werner y Havertz, pero las prestaciones ofensivas no mejoraron, y para el tramo final prefirió blindar el resultado con la entrada de Kanté y Thiago Silva.



Pero se llevó un premio mayor. Pulisic avisó en una contra que estrelló con furia en el larguero antes de que un inoportuno error en el tramo final del 'Tecatito' Corona, que le dejó un balón franco a Chilwell, que el lateral supo definir con calidad para acercar al equipo inglés a la penúltima ronda.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OPORTO, 0 - CHELSEA, 2 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



OPORTO: Marchesín; Manafá (Conceiçao, min.83), Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Grujic, Uribe, Otávio (Fabio Vieira, min.83); Luis Díaz y Marega (Toni Martínez, min.83).



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James (Thiago Silva, min.80), Jorginho, Kovacic (Emerson, min.92), Chilwell; Mount (Kanté, min.80), Havertz (Giroud, min.65) y Werner (Pulisic, min.65).



--GOLES.



0-1, minuto 32. Mount.



0-2, minuto 85. Chilwell.



--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonestó a Mbemba (min.63), al técnico Sergio Conceiçao (min.74) y a Grujic (min.79), por el Oporto.



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.