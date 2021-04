Fútbol.- Irene Montero e Ione Belarra piden a Tebas y Rubiales que "no se repitan agresiones racistas"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los ministerio de Igualdad y Derechos Sociales y Agenda 2030 han enviado una carta a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para pedir que "no se repita" ninguna "agresión racista" como la que denunció el pasado domingo el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby.



El pasado domingo, en el marco de un partido de Liga entre el Valencia Club de Fútbol y el Cádiz Club de Fútbol, el jugador del primer equipo Mouctar Diakhaby denunció una agresión verbal racista por parte de uno de los jugadores del equipo contrario. Como muestra de apoyo al mismo, el Valencia salió del campo de juego con él, pero regresó poco más tarde ante el riesgo de perder tres puntos en la competición.



Como consecuencia de este hecho, según advierten ambos ministerios, se produjo "una situación alarmante en la cual un jugador que había denunciado una agresión racista terminó en el banquillo mientras el presunto agresor continuaba en el terreno de juego".



Ante la "preocupación" que les suscitan situaciones como esta que "se vienen repitiendo de forma puntual pero constante en las competiciones de fútbol", preguntan a los presidentes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de la Real Federación Española de Fútbol, "las medidas concretas" que han adoptado respecto a este caso particular, así como "las medidas de prevención de cara al futuro".



En todo caso, desde ambos ministerios se muestran convencidos de que "los agentes que juegan un rol clave en un sector tan relevante" para España "como es el fútbol", están "firmemente comprometidos contra el racismo y harán cuanto esté en su mano para evitar que situaciones lamentables como la vivida el pasado domingo se repitan".



La misiva, recogida por Europa Press, está firmada por las directoras de Gabinete de Igualdad y Derechos Sociales, Amanda Meyer y Sandra Astete, respectivamente.



La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado en Twitter que con esta carta quieren mostrar su "preocupación" ante este hecho y "conocer las medidas que se van a implementar para que no vuelva a ocurrir".



"Toda la sociedad y muy especialmente las instituciones que tienen responsabilidades deben poner de su parte para acabar con el racismo y cualquier forma de discriminación", ha zanjado.