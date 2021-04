Francia ve progreso con EEUU sobre impuestos globales, digitales

(Bloomberg) -- Francia dio señales de una importante aceleración en las conversaciones internacionales con Estados Unidos sobre la revisión de las reglas globales de impuestos corporativos y para resolver el espinoso problema de cómo gravar las ganancias de compañías tecnológicas como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc.

El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo el miércoles que su país está abierto a acordar aumentar su impuesto mínimo sugerido de 12,5% después de que la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, describiera los planes de un impuesto de 21%. También dijo que Francia está sopesando las tan esperadas propuestas de EE.UU. sobre cómo gravar las ganancias de los gigantes tecnológicos.

Ambos elementos son clave para las negociaciones entre los casi 140 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que habían sido obstaculizadas por disputas durante la presidencia de Donald Trump. Una resolución rápida impactaría a todo el mundo, reforzando los ingresos de los Gobiernos que intentan reconstruir sus economías después de la pandemia.

“No estamos lejos de un acuerdo dentro de la OCDE”, dijo Le Maire en una entrevista con Francine Lacqua de Bloomberg Television. “Hay una ventana única de oportunidad para tener un nuevo sistema tributario internacional que sea más eficiente y más justo”.

La OCDE estimó el año pasado que el efecto combinado de los cambios a las normas fiscales mínimas y digitales aumentaría los ingresos fiscales en alrededor de US$100.000 millones.

El ministro francés también indicó que hay avances en materia de impuestos digitales, un tema más divisivo que llevó a EE.UU. y Europa al borde de una guerra comercial el año pasado. Le Maire dijo que Yellen ha hecho propuestas sobre cómo resolver el problema, lo que sería un paso clave para lograr un acuerdo.

“Necesitamos echar un vistazo a las propuestas concretas hechas por Janet sobre los impuestos digitales, la necesidad de tener una tributación efectiva de las empresas privadas más importantes del mundo basada en las ganancias digitales”, afirmó Le Maire.

“Estamos teniendo discusiones muy profundas a nivel técnico entre la Administración francesa y la Administración estadounidense sobre este asunto”.

Nota Original:France Signals Progress in U.S. Talks on Global and Digital Tax

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.