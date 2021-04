España reafirma su compromiso con la seguridad del flanco oriental de la UE

Imagen facilitada por la oficina de la Presidencia de Lituania, del presidente Gitanas Nauseda y la ministras española de Exteriores, Arancha Gonzalez Laya, durante su encuentro este miércoles en Vilna. EFE/EPA/Robertas Dackus HANDOUT

Riga, 7 abr (EFE).- España reafirmó este miércoles en Lituania su compromiso con "la seguridad del flanco oriental de la Unión Europea", aunque defendió tesis más pragmáticas que su anfitrión en cuestiones como Bielorrusia, Ucrania y la vacuna rusa Sputnik V.

En la primera etapa de su gira por los países bálticos, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, recordó que España participa, con 300 militares, en la misión disuasoria de la OTAN ante la actitud agresiva de Rusia en la región.

"España está comprometida con la seguridad y la defensa" de sus socios comunitarios en el extremo nororiental de la UE, afirmo la ministra en una rueda de prensa en Vilna junto a su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis.

El Gobierno español quiere "paz y estabilidad" en el vecindario de la UE y no busca la confrontación con sus vecinos, dijo en una referencia implícita a Rusia, aunque agregó que "no tolerará agresiones" a sus socios.

De esta forma hacía también alusión al conflicto en el este de Ucrania, donde los separatistas prorrusos cuentan con el apoyo militar y financiero de Moscú, y la crisis en Bielorrusia, donde el presidente Alexandr Lukashenko se mantiene en el poder gracias a la represión interna y al apoyo exterior del Kremlin ante las masiva protestas prodemocráticas.

Con respecto a Bielorrusia, González Laya destacó que el posicionamiento comunitario con respecto a este país no es "geopolítica", sino que "es cuestión de respeto de los Derechos humanos y la democracia".

La población bielorrusa, prosiguió, ha apoyado de forma "masiva" las protestas contra el gobierno y España respaldará las medidas de la UE para promover los Derechos Humanos y la democracia en Bielorrusia.

González Laya optó por la prudencia con respecto a Ucrania y las declaraciones de este martes de su presidente, Vladímir Zelenski, que instó a la OTAN a acelerar el proceso de adhesión de su país a la alianza ante el aumento de las tropas rusas en la frontera común.

"Ucrania ya tiene una relación especial, un estatus especial con la OTAN que es fructífero y provechoso", indicó González Laya, que emplazó para decisiones en este ámbito a la cumbre de la alianza atlántica de junio.

Las posiciones de España -pragmáticas y en línea con Bruselas- contrastan con las de Lituania, que hace frontera con Bielorrusia y Rusia -y recuperó su independencia sólo tras el colapso de la URSS-, y que defiende una oposición mucho más nítida a Moscú.

Landerbergis defendió en un comunicado la necesidad de enviar "una señal unitaria muy clara a Rusia" de que sus "posibles acciones agresivas" en Ucrania "tendrán consecuencias" e instó a apoyar más a la oposición y la sociedad civil de Bielorrusia.

LA VACUNA SPUTNIK V

Lituania ha llegado a rechazar a priori la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, por considerarla parte de un "juego geopolítico" de Moscú para ganar influencia y dividir a la UE, según su primera ministra, Ingrida Simonyte.

En este último punto, González Laya indicó que España seguirá en todo momento las directrices comunitarias y que empleará "cualquier vacuna" que reciba luz verde. "Si se aprueba, consideraremos que es segura", afirmó.

Landerbergis apuntó que "Europa es fuerte cuando está unida" y abogó por "tener en cuenta los problemas que son relevantes en todos los países de la UE, independientemente de su geografía".

En este sentido, pidió "mostrar solidaridad con los países del sur de Europa en la cuestión migratoria" y aseguró que Lituania está a favor de "reforzar las fronteras exteriores", una "herramienta muy importante para combatir la inmigración ilegal".

Además de con Landerbergis y Simonyte, González Laya tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, la presidenta del Parlamento, Viktorija Cmilyté-Nielsen, y el ministro de Finanzas, Gintaré Skaiste.

También conversará brevemente con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, exiliada en Lituania desde que se desató la represión contra las protestas tras el fraude electoral de agosto.

González Laya viajará esta tarde a Letonia, donde se reunirá con el presidente de la República, Egis Levits, el primer ministro, Krisjanis Karins, y su homólogo, Edgars Rinkevics. Asimismo, tendrá oportunidad de conversar con los mandos militares de la misión -con participación española- de la OTAN en ese país.

La última etapa de la gira será el viernes en Tallin, donde González Laya prevé reunirse con la presidenta estonia, Kersti Kaljulaid, la ministra de Exteriores, Eva-Maria Liimets, y la primera ministra, Kaja Kallas.