España.- El Gobierno Calvo pide a las comunidades autónomas "lealtad" para avanzar "rápidamente" en la vacunación

07/04/2021 La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa en Mérida



MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha hecho un llamamiento a las CCAA para que trabajen con "lealtad" en el "interés general de España", que según ha defendido "ahora mismo es seguir avanzando rápida y eficazmente" en la vacunación contra la Covid-19 como "el mejor puente de recuperación económica y social" tras la pandemia.



Ha defendido así que los siguientes pasos tras la finalización del estado de alarma en España deberán ser una "combinación perfecta, lo más coordinada posible, lo más eficiente posible y también lo más lealmente posible de unas instituciones con otras", bajo el planteamiento de que "los ejecutivos son para trabajar y para gobernar para todos, para los que te han votado y para los que no".



Al mismo tiempo, ha considerado que "no tiene paliativos, sin duda" que las diferentes administraciones (CCAA y Gobierno central) deben seguir "avanzando" en la cogobernanza, una cuestión a la que "los acontecimientos" de la pandemia "han obligado" pero que a su juicio suponen "una potencia extraordinaria" para España como país.



"Eso no significa que los ejecutivos de las CCAA y el de España, siendo de tintes políticos diferentes como es lógico y como corresponde a nuestro modelo territorial y político no seamos capaces de gobernar para todos", ha apuntado, ya que "gobernar para todos significa encontrar elementos básicos de bien común que pasan por la lealtad y por aplicarnos todos en tomar decisiones hasta el 9 de mayo que impriman ritmo a la vacunación".



De este modo lo ha señalado en un rueda de prensa este miércoles en Mérida tras asistir al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y durante la cual también ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos permitirán avanzar hacia la "recuperación" del país, con el objetivo antes de contar en el verano con "el 70 por ciento de la población protegida" contra la Covid-19.



RECUPERACIÓN ENTRE TODOS



Al respecto, ha defendido también que será una recuperación que "entre todos, con la mayor inteligencia posible" tiene que servir, a su juicio, para "dar un salto inmenso" en España que "viene de atrás, de reformas estructurales pendientes y de afrontar retos pendientes, de atrás hacia adelante".



"De déficit en algunas cuestiones que veníamos arrastrando de muchos años que tienen que con nuestro modelo productivo, con los retos de sostenibilidad del planeta, con las brechas de digitalización de nuestra sociedad y los compromisos de los valores democráticos, fundamentalmente con la igualdad entre hombres y mujeres", ha afirmado.



Además, ha recalcado que hay que trabajar también en "metas hacia adelante" en las que el mundo "se va a mover muy rápido", teniendo en cuenta que las decisiones que está adoptando EEUU "están colocando a un ritmo de efecto dominó al resto de la economía mundial extraordinariamente interesante para Europa".



En esta misma línea, ha recordado también que los fondos de recuperación de Europa "son un hecho insólito de unidad y fortaleza de Europa que van a proteger particularmente a España con sus 140.000 millones" y que, según ha apuntado, "van a permitir a España no ir tarde a algunos trenes que son necesarios de justicia y de competitividad".