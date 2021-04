Embajador de Birmania en Londres denuncia que junta tomó la sede diplomática

El embajador de Birmania en el Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, denunció este miércoles que miembros de la junta militar tomaron la sede diplomática de su país en Londres, donde se congregaron manifestantes, según la policía local.

Zwar Minn explicó al diario local The Daily Telegraph que se le impidió entrar en la representación.

"Cuando me marché de la embajada, se precipitaron al interior y la tomaron. Pertenecen al ejército birmano", declaró el emisario que, según el diario, se opuso al golpe militar del 1° de febrero.

"Dijeron que recibieron instrucciones de la capital y que no me dejarían entrar", agregó. "No pueden hacer eso. El gobierno británico no los autorizará", añadió

La policía indicó a la AFP que tiene "conocimiento de una manifestación ante la embajada de Birmania", en el centro de la capital británica, donde desplegaron agentes.

El Reino Unido, antigua potencia colonial, sancionó a varios responsables de la junta castrense, entre ellos su jefe Min Aung Hlaing, por su papel en el golpe que derrocó al gobierno civil birmano comandado por Aung San Suu Kyi.

