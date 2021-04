El Gobierno afgano revela su plan de paz antes de la conferencia de Turquía

EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID/Archivo

Kabul, 7 abr (EFE).- El presidente afgano, Ashraf Ghani, reveló este miércoles su plan de paz antes de la crucial conferencia este mes en Turquía con los talibanes, en el que propone un "Gobierno de Paz" de transición con presencia de todas las partes, después de alcanzar un acuerdo político que debería incluir un alto el fuego.

Como primer paso, "necesitamos un acuerdo político" con los talibanes que debe ser respaldado por una Loya Jirga (gran asamblea nacional de líderes), al que le seguirá un alto el fuego en todo el país supervisado por la comunidad internacional, afirmó Ghani esta noche en un discurso grabado a la nación.

Como segundo paso, añadió, estará la formación de un "Gobierno de Paz", que se rija por la Constitución y bajo el liderazgo del actual Gobierno, que aunque no sería disuelto, aceptaría la inclusión de representantes talibanes.

"Nadie debe pensar que el liderazgo de Afganistán, con el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el presidente electo renunciarán o aceptarán un acuerdo vergonzoso", aseguró Ghani.

El presidente afgano añadió que este Gobierno de Paz debería prolongarse durante el menor tiempo posible, hasta que fuera elegida en unas elecciones la nueva administración, ya que la "legitimidad" de cualquier futuro Ejecutivo se basa en su "elección".

Además, anotó que aunque el Gobierno de Paz se regirá por la Constitución actual, su "enmienda" será posible en un 80 por ciento, un cambio que debería afrontar el futuro Ejecutivo tras los comicios.

FIN A CUATRO DECADAS DE GUERRA

El objetivo de este plan, explicó Ghani, es "una paz justa y duradera" que dé como resultado un país "independiente, democrático y unido" y ponga fin a más de cuatro décadas de guerra continuada en Afganistán, desde la lucha contra la ocupación soviética en la década de 1980, hasta el actual conflicto con los talibanes.

El mandatario recordó a los insurgentes que su objetivo final es político, no una guerra santa o yihad, y advirtió que en el acuerdo de paz no habrá concesiones sobre "la defensa nacional y las fuerzas de seguridad".

"Una interrupción" del Gobierno, obligará a al menos un millón de afganos a huir del país, pero un acuerdo de paz permitirá el regreso de cuatro millones de migrantes que se encuentran en el extranjero, remarcó Ghani, subrayando la importancia de un plan que espera que guíe la inminente conferencia de Turquía, prevista para este mes.

Esta conferencia -sin fecha de celebración aún- es "una oportunidad histórica" para pasar de 42 años de guerra "a una paz justa y duradera", aseguró el presidente, por lo que pidió a todos los negociadores bajo el paraguas de Kabul que acudan a la cumbre con "una sola voz" unidos por este plan.

La presentación por parte del Gobierno afgano de esta hoja de ruta hacia la paz llega semanas después de que el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentara a Ghani otro plan de cuatro puntos que buscaba acelerar las conversaciones de paz intraafganas, estancadas desde su inicio en septiembre en Doha.

En ese plan estadounidense se propuso la próxima conferencia de Turquía, de la que se irán conociendo más detalles los próximos días, un proceso que nunca será "definitivo" hasta que sea "completado y ultimado" por el pueblo de Afganistán, advirtió Ghani.