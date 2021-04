El Gobernador de Osaka pide ahora cancelar el relevo de la antorcha en toda la prefectura

Naraha (Japón) EFE/EPA/PHILIP FONG / Archivo

Tokio, 7 abr (EFE).- El gobernador de la prefectura de Osaka, que la semana pasada pidió que el relevo de la antorcha olímpica fuera cancelado en la ciudad homónima, ha solicitado este miércoles que se abstenga de pasar por toda la provincia tras un número récord de contagios de covid.

El gobernador Hirofumi Yoshimura compareció ante los periodistas tras informar de que la región prevé contabilizar este miércoles un récord de más de 850 casos nuevos de covid, tras varios días de máximos, y expresó su postura de no permitir que la antorcha de Tokio 2020 recorra las vías públicas locales.

Yoshimura dijo que ya ha transmitido la petición a Tokio 2020, que todavía debía emitir una decisión final sobre la cancelación en la ciudad de Osaka, y que espera que el comité anuncie algo al respecto "lo antes posible, ya que es necesario coordinarse".

El relevo de la antorcha de Tokio 2020 empezó el 25 de marzo en Fukushima (noreste) y está previsto que pase por la prefectura de Osaka (oeste) entre los días 13 y 14 de este mes de abril.

El llamamiento a la cancelación en todo Osaka forma parte de las medidas contra la covid de la prefectura, dijo Yoshimura. "No creo que sea bueno que celebremos el relevo en un sitio público mientras estamos pidiendo (a la población) que no salgan de casa", señaló.

Aunque el gobernador de la prefectura indicó su intención de no dejar que la llama recorra las vías públicas del territorio, dijo que se estaría estudiando permitir un recorrido a puerta cerrada.

La petición de Yoshimura llega el mismo día en el que Osaka declaró la emergencia sanitaria a nivel local por la presión que está ejerciendo en su sistema sanitario una cuarta ola de covid.

La ocupación de camas para pacientes graves en el territorio ronda el 70 % y se espera que el número de pacientes con síntomas graves siga aumentando.

Osaka lleva varios días superando en número de casos a Tokio, que se había caracterizado por ser la zona con más incidencia del país.

El número de contagios en la capital japonesa sigue también en aumento y hoy anotó 555, su mayor cifra diaria en dos meses.