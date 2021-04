El argentino 'WhiteLotus' pronostica que la final latina de LoL será pareja

Fotografía cedida este miércoles por Riot Games donde se observa al argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, tirador de Infinity Esports, equipo finalista de la Liga Latinoamérica de League of Legends, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 7 abr (EFE).- El argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, tirador de Infinity Esports, pronosticó este miércoles que la final del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) entre su equipo y Furious Gaming será pareja.

"No veo un 3-0 fácil, será un marcador por 3-1 o 3-2, pero nos veo ganando", explicó en rueda de prensa.

Este sábado, Furious, líder de la clasificación en la fase regular, e Infinity, segundo en la tabla, se enfrentarán en la final del Apertura en la que triunfará el equipo que primero gane tres partidas; el duelo por el título será en el estadio que la LLA tiene en un centro comercial al sur de Ciudad de México.

"Furious es un equipo fuerte, eran favoritos para llegar a la final porque cuentan con jugadores peligrosos como (el surcoreano) Lee 'Bugi' Seong-yeop , al que tienes que darle un trato especial, y otros que lo hacen bien como (el argentino) Nicolás 'TopLop' Marinoni. La principal fuerza de Furious no son sus individualidades, sino el trabajo en equipo", expresó WhiteLotus.

El jugador de 24 años, quien disputa su segundo año con Infinity, afirmó que su equipo pasó de no clasificar a la fase final el torneo pasado a ser finalista porque aprendieron a jugar el formato de la LLA, en el que la fase regular se divide en dos etapas.

"El torneo pasado terminamos como segundo lugar en la primera parte de la fase regular, pero en la segunda etapa nos desinflamos, perdimos cuatro partidas y fuimos eliminados. Aprendimos que hay que meterle seriedad desde principio a fin y que no sirve de nada quedar primeros o segundos", añadió.

WhiteLotus dijo que desde la primera semana de pretemporada supo que Infinity clasificaría a la final si sus compañeros y él mantenían la seriedad con la que lo hicieron en las semanas previas al inicio del Apertura.

"Sabía que llegar a la final dependía de nosotros porque tenemos talento en cada una de las posiciones, jugadores con ganas de ser campeones. Nuestra plantilla tiene una buena mezcla de jugadores de experiencia con novatos que nos da para elegir diferentes estrategias cada partida", finalizó el sudamericano.