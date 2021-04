El argentino Kevin Benavides piloto oficial KTM en el mundial Cross-Country

El piloto argentino Kevin Benavides. EFE/ Raúl Caro./Archivo

Madrid, 7 abr (EFE).- El argentino Kevin Benavides, de 32 años, ha firmado como piloto oficial de rallys del equipo KTM para el campeonato del mundo de Cross-Country y el Rally Dakar al manillar de la KTM 450 RALLY.

Benavides tendrá la responsabilidad de defender el título del Dakar conseguido este año además de pelear por el título mundial de Cross-Country, en donde fue subcampeón en 2017.

"Me siento muy emocionado de unirme al equipo Red Bull KTM Factory Racing, un gran cambio para mí pues supone un nuevo capítulo en mi carrera deportiva y creo que es la mejor opción para avanzar y poder aspirar a más victorias en el Dakar y al título de Campeón del Mundo", destaca Benavides en la nota de prensa de KTM.

"Siempre he disfrutado asumiendo nuevos retos en mi vida y estoy deseando conocer el equipo y la moto. El plan, después de mi primera visita a la fábrica en Austria, es ir a Dubai y pasar algún tiempo sobre la moto, y con el equipo para intentar adaptarme a la moto lo antes posible y conocer a toda el nuevo equipo para sentirme cómodo y poder concentrarme en mi pilotaje", señaló el piloto de Salta.

"Me gusta pasar todo el tiempo posible sobre las motos, incluidas las de rally, pero también las de Motocross y Enduro y para al año que viene, el objetivo final sería ganar dos Dakar seguidos", asegura convencido el argentino.

"Tuve la suerte de ser piloto de fábrica hace años, así que volver a estar en KTM y en el equipo de rally es un sueño y un verdadero honor", recalcó Kevin Benavides.