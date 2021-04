EEUU.- Declaraciones de EEUU sobre los JJOO de Pekín sugieren el debate con los aliados sobre un posible boicot

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, han sugerido este martes el debate con los aliados estadounidenses de un posible "boicot conjunto" a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín en 2022 por violaciones de Derechos Humanos por parte de China.



No obstante, un alto funcionario del Departamento de Estado ha incidido más tarde en que la intervención se trataba de un error y que Estados Unidos no ha discutido ningún boicot con sus aliados y socios, según ha recogido la agencia Bloomberg.



En una rueda de prensa, Price ha precisado que parte de la "revisión" y "pensamiento" sobre el evento implica "consultas estrechas con socios y aliados".



"Siempre hemos dicho cuando se trata de nuestras preocupaciones con Pekín, incluidas las atroces violaciones de Derechos Humanos de y su conducta de genocidio en el caso de Xinjiang, que lo que hace Estados Unidos es significativo y tendrá impacto", ha indicado para señalar a que por esta razón "se involucra" con los aliados para "coordinar estrechamente las decisiones y enfoques".



Tras estas declaraciones, el portavoz del Departamento de Estado ha sido preguntado sobre si estaba sugiriendo que Estados Unidos está en consultas con los socios para consideran algún "boicot conjunto" a la cita, a lo que ha respondido que "es algo que ciertamente deseamos discutir".



"Este es uno de los temas que está en la agenda tanto ahora como en el futuro, y cuando tengamos algo que anunciar, nos aseguraremos de hacerlo", ha agregado al respecto.



Pese a la corrección después de un representante del Departamento, los comentarios han resonado. Y es que, Washington se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de algunos grupos de Derechos Humanos y legisladores estadounidenses para boicotear los juegos por el trato del Gobierno chino a los uigures en la región de Xinjiang, acciones que, según Estados Unidos, equivalen a "genocidio".



China ha dicho en ocasiones anteriores que cualquier esfuerzo para boicotear los Juegos Olímpicos estaría "condenado al fracaso".



COREA DEL NORTE



Por otro lado, Price ha abordado también la decisión de Corea del Norte de no participar en el evento olímpico en Tokio, lo que ha considerado "coherente" con la "estricta respuesta del país a la COVID-19.



Sobre Corea del Norte ha recordado también que Estados Unidos sigue en la revisión de políticas y continuará "coordinando estrechamente" con Corea del Sur y Japón las cuestiones con este territorio debido a los "objetivos compartidos de paz y seguridad".



"Corea del Norte es una amenaza común para los tres", ha aseverado, para reiterar que la revisión "aún está en curso". "No quisiera adelantarme diciendo en dónde podría terminar esta revisión, pero continuaremos enfocándonos en reducir la amenaza a Estados Unidos, así como a nuestros socios y los aliados del tratado en el Indo-Pacífico. Sigamos comprometidos con el principio de desnuclearización de Corea del Norte", ha concluido.