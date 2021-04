EEUU contempla sanciones para Rusia tras revisión de intromisión

(Bloomberg) -- Funcionarios de la Administración Biden completaron una revisión de inteligencia de presuntas fechorías rusas, como la interferencia electoral y el ataque cibernético contra SolarWinds, preparando el escenario para que Estados Unidos anuncie pronto acciones de represalia, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Las posibles medidas podrían involucrar sanciones y la expulsión de oficiales de inteligencia rusos en Estados Unidos bajo cobertura diplomática, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo deliberaciones privadas. Se esperaba que los altos funcionarios se reunieran el miércoles para discutir las medidas a tomar.

Una persona familiarizada con las deliberaciones dijo que la respuesta de Estados Unidos probablemente comprenda varios elementos. Eso incluiría sanciones que señalen a personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, así como a agencias vinculadas a la interferencia electoral.

Las acciones serán el resultado de la revisión que ordenó el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo en cuatro áreas: interferencia en las elecciones estadounidenses, informes de recompensas rusas sobre soldados estadounidenses en Afganistán, el ataque cibernético en SolarWinds y el envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexey Navalny.

El mes pasado, la Administración anunció sanciones contra funcionarios rusos por Navalny, pero hasta ahora había pospuesto la acción en las otras tres áreas.

La decisión sobre qué hacer podría ser la mayor prueba de política exterior de la presidencia de Biden. Pero el tono de la relación entre Estados Unidos y Rusia ya había sido establecido cuando el presidente, en una entrevista el mes pasado con ABC News, asintió con la cabeza cuando se le preguntó si pensaba que Putin era un “asesino”. Biden también advirtió que Putin “pagaría un precio” por la supuesta intromisión electoral.

El enfoque de Biden hacia Rusia marca una ruptura con el de su predecesor, Donald Trump. Si bien, durante el mandato de Trump, Estados Unidos intensificó las sanciones a Rusia y expulsó a diplomáticos, el presidente detestaba criticar personalmente a Putin y dijo que se debería prestar más atención a China como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Biden y sus principales asesores ahora tendrán que sopesar qué tan duro castigar a Rusia y al mismo tiempo buscar su ayuda en prioridades como reincorporarse al acuerdo nuclear de Irán, reiniciar las conversaciones sobre control de armas y combatir el cambio climático.

Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones de haberse entrometido en las elecciones, envenenado a sus críticos o la de ofrecerse a pagar recompensas por el asesinato de tropas estadounidenses.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado declinaron hacer comentarios. Cuando la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció la revisión el 21 de enero, dijo que estaba destinada a “hacer que Rusia rindiera cuentas por sus acciones imprudentes y adversarias”.

A pesar de las crecientes tensiones entre los dos exrivales de la Guerra Fría, Putin se unirá a la cumbre de cambio climático de Biden a finales de este mes.

Nota Original:Biden Eyes Russia Retaliation After Review of Meddling, Hacking

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.