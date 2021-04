Ecuador recibe 300.000 vacunas, de dos millones adquiridas a la china Sinovac

Fotografía cedida que muestra a trabajadores que descargan de u avión hoy miércoles un primer lote de 300.000 vacunas contra la covid-19 de la farmacéutica china Sinovac, que prevé completar dos millones de dosis hasta la primera semana de mayo. EFE/PRESIDENCIA DE ECUADOR

Quito, 7 abr (EFE).- Ecuador recibió este miércoles un primer lote de 300.000 vacunas contra la covid-19 de la farmacéutica china Sinovac, que prevé completar dos millones de dosis hasta la primera semana de mayo, según precisó el presidente del país, Lenín Moreno.

Este primer cargamento llegó a bordo de un vuelo comercial al aeropuerto de Quito, donde el mandatario encabezó una ceremonia especial de recepción del lote, que permitirá fortalecer el plan de nacional de vacunación contra la covid-19.

Ecuador espera que un segundo lote con 700.000 dosis de Sinovac llegue el próximo sábado a Quito y que otro suministro, de un millón de dosis de la misma farmacéutica, arribe al país "hasta la primera semana de mayo", señaló Moreno.

El gobernante admitió que la llegada de estas vacunas ayudará a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación que ha sufrido algunos fallos, de los que responsabilizó a "quienes coordinan las acciones" del programa de inmunización y otros eslabones de la cadena de distribución de las dosis.

Ecuador ha destinado unos 200 millones de dólares para el plan de vacunación, con el que pretende cubrir en este año a unos 9 millones de habitantes, el 60 % de la población, para alcanzar la llamada "inmunidad colectiva".

Moreno aspira a que, hasta que finalice su mandato el 24 de mayo, el plan de vacunación haya inmunizado a dos millones de personas.

Según el portal del Plan de Vacunación, hasta el pasado 4 de abril se han vacunado en el país a 211.720 personas, con la primera dosis de la vacuna, así como a 89.349 con la segunda dosis.

El presidente Moreno aclaró que, pese a que las personas reciban las vacunas, la actitud de la población debe ser la de mantener las medidas de bioseguridad aplicadas durante la pandemia, especialmente el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico.

"Esto no ha terminado", pues incluso "vacunando a toda la población o al 60 o 70 % para alcanzar la inmunidad colectiva, el tema no termina", apostilló Moreno, que volvió a pedir la corresponsabilidad de la población en el combate a la pandemia.

Agregó que, una persona vacunada no pierde la posibilidad de ser una fuente de contagio para los demás, por lo que insistió en mantener las medidas de seguridad epidemiológicas.

El jefe del Estado envió un efusivo agradecimiento al presidente de China, Xi Jinping, por haber agilizado el envío de las vacunas en un momento de alta demanda mundial.

Por su parte, el embajador de China en Quito, Chen Guoyou, expresó su satisfacción y aseguró que ello demuestra "la plena confianza" en el fármaco producido por su país.

Durante la ceremonia en el aeropuerto, Guoyou destacó el nivel de cooperación entre los dos países porque sólo bajo ese principio de solidaridad "podemos terminar con la epidemia".

Según el embajador, Ecuador y China han llegado a una "fase 2 en un programa de cooperación antiepidémica" que comenzó el año pasado y que ahora se ha robustecido con el suministro de las vacunas.

Además de las de Sinovac, Ecuador ha recibido hasta la fecha vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y de la británica AstraZeneca/Oxford, esta última a través de la iniciativa Covax, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el Ministerio de Salud, el nivel de contagio por covid-19 en el país llegó este miércoles a 339.604 positivos desde que empezó el registro de la pandemia, mientras que la cifra de fallecidos confirmados con la enfermedad de la covid-19 se ubicó en los 12.158.