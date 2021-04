01/01/1970 Economía.- Argentina y México firman una declaración para reasignar recursos del FMI hacia países de renta media . Argentina y México han firmado una declaración conjunta, respaldada por Canadá, España y Brasil, para que exista la posibilidad de que los Derechos Especiales de Giro del FMI puedan ser reasignados proporcionalmente para beneficiar países de ingresos bajos y medios. SUDAMÉRICA CENTROAMÉRICA ARGENTINA MÉXICO ECONOMIA DESDE ESPAÑA MINISTERIO ECONOMÍA ARGENTINA



En su declaración, firmada por el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, los países han alertado que de que el crecimiento global de los niveles de endeudamiento, provocado por la pandemia, plantea escenarios adversos para los países considerados de renta media.



México y Argentina apuntan que si bien en los países con tipos de interés bajos o incluso negativos la situación "no ha sido especialmente desafiante", y los países más pobres han obtenido el apoyo de la comunidad internacional, a través de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, los países de ingresos medios (muchos de ellos latinoamericanos) se encuentran "olvidados".



En esta línea, advierten de que los países de ingresos medios suelen tener, a veces de forma intermitente, acceso a los mercados de capitales, pero no a tasas de interés bajas.



Por ello, tanto México como Argentina entienden que "es crucial" considerar nuevos mecanismos a través de la reasignación de los recursos del FMI, así como analizar la posibilidad de crear un fondo específico teniendo en cuenta otras instituciones internacionales y multilaterales, para favorecer una reestructuración más ordenada de la deuda de países en dificultades o la mejora de sus condiciones de financiación.



"Esto evitará que la crisis sanitaria y económica derive en una crisis de deuda en el mediano plazo, permitiendo que la gran mayoría de la población mundial no pase a ser la mayoría olvidada", explican los representantes económicos.



El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, ha expuesto este miércoles en la segunda reunión virtual de ministro de Economía y presidentes de bancos centrales del G20 que "es crucial identificar mecanismos que permitan una reasignación voluntaria de nuevos Derechos Especiales de Giro no utilizados a todos los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios".



El ministro argentino ha precisado que los países de ingresos medios representan al 75% de la población mundial y que el 62% de las personas en situación de pobreza del mundo viven en estos países. Además, ha indicado que el Banco Mundial estima que casi cinco de cada seis personas que cayeron en la indigencia en 2020 provienen de países de ingresos medios.



"Los países de ingresos medios no deberían quedar al margen de las políticas de asistencia en 2021", ha añadido Guzmán.