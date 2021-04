Domingos Duarte: "Lo más importante es creer en nuestras opciones"

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES/Archivo

Granada, 7 abr (EFE).- El central portugués del Granada Domingos Duarte ha manifestado este miércoles que lo "más importante" en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa de este jueves ante el Manchester United inglés es que su equipo crea en sus "opciones" y que estén "concentrados y enfocados en el juego".

"Tenemos que ser fieles a nuestra identidad y a los valores del equipo. Es un partido como muchos otros, tiene una dificultad extra, pero hay que encararlo como si fuera otro y salir a tope como hacemos siempre", indicó Domingos Duarte en rueda de prensa.

El central luso cree que están "acostumbrados a partidos de esta dimensión", ya que medirse al Manchester United es "parecido a hacerlo en liga al Barcelona o el Real Madrid".

"Son encuentros complicados, pero creemos en nuestras opciones y sabemos lo que tenemos que hacer para afrontar el partido. Hay que estar concentrados y enfocados en el juego, lo más importante es creer en nuestras opciones, el foco tiene que estar en nosotros y no en pensar en los demás", añadió.

El central del Granada reconoció que están "ilusionados" por jugar el encuentro de este jueves aunque no dio importancia a la eliminación del Manchester United en los últimos años ante equipos españoles porque "cada partido es un mundo y ahora sólo cuenta el de mañana".

Sobre su compatriota Bruno Fernandes, uno de los mejores futbolistas de los ingleses, comentó que es "un muy buen jugador", pero recordó que el Granada también tiene "buenos jugadores en el centro del campo" y no quiso dar "las claves" para pararlo "para que él no lo sepa".

Domingos Duarte afirmó que es "una pena" que el choque se dispute a puerta cerrada, aunque aclaró que "lo importante es que los aficionados se sientan identificados" con lo que el equipo hace en el campo y que intentarán "darles una alegría".