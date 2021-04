Desconecta.- Avistan un petirrojo blanco increíblemente raro en el Reino Unido

07/04/2021 Avistan un petirrojo blanco increíblemente raro en el Reino Unido. MADRID, 7 abr. (EDIZIONES) Una fotógrafa aficionada de Stockton-on-Tees, en Reino Unido, capturó en imágenes a un ejemplar de petirrojo raro, completamente blanco. Algo bastante inusual de ver. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - ALI MARLEY PHOTOGRAPHY



Una fotógrafa aficionada de Stockton-on-Tees, en Reino Unido, capturó en imágenes a un ejemplar de petirrojo raro, completamente blanco. Algo bastante inusual de ver.



El llamativo petirrojo, normalmente conocido por su icónico pecho rojo, fue capturado en vídeo por la fotógrafa aficionada Ali Marley, de 38 años, durante un paseo con su perro cerca de su casa.



Se cree que este llamativo pájaro es uno de los pocos que han sido fotografiados y es aún más único porque es completamente blanco, en lugar de parcialmente blanco.



https://www.youtube.com/watch?v=kr6h1oRg0g0



Para identificarlo, la mujer se basó en su experiencia con la fotografía de aves y en la ayuda de una aplicación para confirmar la especie. Según ella, el pájaro se le había aparecido hasta en tres ocasiones distintas antes, pero no fue hasta esta ocasión en la que pudo inmortalizarlo.



Se estima que aproximadamente uno de cada 30.000 petirrojos tiene albinismo parcial o total, una afección relacionada con la pigmentación y que se caracteriza por no mostrar ningún tipo de color en sus plumas afectando también a la pigmentación de la piel y de los ojos.



Por otro lado, el albinismo no es la única causa que explicaría el color blanco del ave. El leucismo es una particularidad genética debida a un gen recesivo, que da un color blanco total o parcial al plumaje de las aves, manteniéndose intacto el color de sus ojos.