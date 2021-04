Cultura.- Los nominados a los Oscar podrán viajar a Los Ángeles al tener consideración de trabajadores esenciales

07/04/2021 Logo de los Oscar 2021 CULTURA AMPAS



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El próximo 25 de abril se celebrarán los Oscar 2021 en una gala que, a pesar de la pandemia, tendrá lugar de manera presencial. La 93.ª edición de los galardones contará con dos escenarios en Estados Unidos, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union, además de posibles sedes en Europa, concretamente en Londres y París. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood está poniendo todo de su parte para contar con los nominados de manera presencial y es por eso que ha anunciado que los candidatos podrán viajar a Estados Unidos en calidad de trabajadores esenciales.



"Aquellos involucrados en la producción de los Oscar, los nominados y sus invitados, son aptos para la exención con el propósito de trabajo esencial y, por lo tanto, se les permite viajar hacia y desde el centro de pruebas, los ensayos y las actividades organizadas por la Academia durante el período previo a la producción de los Oscar, incluida, por supuesto, la entrega de premios", reza un texto recogido por Variety. "Los organizadores de los Oscar están implementando una cuarentena obligatoria para minimizar el riesgo de cada persona que asista al evento", añade el comunicado.



Dependiendo del riesgo que entrañe la participación de cada asistente, las fechas de llegada al condado de Los Ángeles variarán, fijando el 20 de abril como máximo para los viajeros nacionales y los internacionales que provengan de países de bajo riesgo, y el 17 de abril para los viajeros internacionales que vuelen desde territorios de alto riesgo.



"Si viaja al condado de Los Ángeles desde fuera de California, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de su llegada y no puede interactuar con nadie durante esos 10 días, excepto las personas de su hogar, es decir, las personas con las que vive. Si viaja al condado de Los Ángeles únicamente con fines laborales esenciales, aún así debe ponerse en cuarentena (cuando no esté trabajando) durante 10 días y no puede interactuar con personas que no sean las necesarias para realizar su trabajo esencial", advierte la Academia.



CUARENTENA Y PCR



Todos los nominados e invitados deberán someterse a un mínimo de dos PCR realizadas por el proveedor de la Academia y un total de tres pruebas en la semana previa a los Oscar. La Academia ha querido explicar a los asistentes el procedimiento con un ejemplo: Alguien que vuele desde Londres puede llegar como muy tarde el 20 de abril, por lo que tendría que hacerse una primera PCR el día 19, otra el día 22 por correo y una tercera el día 25 en el hotel JW Marriott.



Para facilitar aún más las cosas, el comunicado de la institución incluye una lista de nominados e invitados, indicando sus condiciones de viaje particulares. Además, todos los nominados y sus acompañantes tendrán que presentar un plan de viaje que deberá ser aprobado por la Academia y que podrán entregar hasta el 8 de abril. Los asistentes recibirán una respuesta antes del 12 de abril y toda la información será revisada por el consultor de COVID-19 de los Oscar, el doctor Erin Bromage.



Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh son los productores de la atípica ceremonia y llevan meses trabajando en una celebración presencial, evitando por todos los medios las intervenciones a través de Zoom. Los asistentes tendrán que llevar mascarilla en todo momento y, tal como se desveló anteriormente, el coste adicional para los candidatos por tener que estar en cuarentena en Los Ángeles será cubierto por socios de la Academia como "aerolíneas y hoteles".



"Lo hemos convertido en una especie de cóctel. Los nominados se rotarán durante toda la noche para que no excedamos el límite. Habrá color rojo en el suelo cuando pasen por Union Station", explicó Soderbergh. Si, pese a todas las facilidades, las estrellas no pueden viajar y asistir, entonces sí podrán entrar en la ceremonia por Zoom. "Esperemos no llegar a eso", dijo Soderbergh al respecto.