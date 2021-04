07/04/2021 Cultura.- La cifra que rechazó Rege-Jean Page por volver a Los Bridgerton en la temporada 2. Recientemente salió a la luz que Rege-Jean Page no volverá a dar vida a Simon en la temporada 2 de Los Bridgerton. Todo apunta a que el actor no ha abandonado la ficción por motivos económicos, ya que se ha desvelado la cifra que le ofrecieron por aparecer en los nuevos episodios y que rechazó. CULTURA NETFLIX



The Hollywood Reporter afirma que Netflix ofreció al actor 50.000 dólares por hacer una aparición en un único episodio, oferta que rechazó. La publicación achaca esta decisión a que el intérprete está "centrado en su incipiente carrera cinematográfica". Page aparecerá próximamente en The Grey Man junto a Ryan Gosling y Chris Evans, además de participar en la nueva cinta de Dragones y Mazmorras junto a Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant.



A estos proyectos se suman los rumores de que el británico podría ser el nuevo James Bond tras la salida de Daniel Craig. Las especulaciones también señalan que podría unirse al Universo Cinematográfico Marvel para sustituir al fallecido Chadwick Boseman como protagonista de la secuela de Black Panther.



Page originalmente firmó un contrato de un año, pero la idea era que regresara en una segunda entrega junto con Phoebe Dynevor. "Me encantaría poder volver a verlos y al mismo tiempo explorar a los demás hermanos y hermanas de la familia", dijo anteriormente el creador Chris Van Dusen, un deseo que finalmente no se ha cumplido por decisión del actor.



La salida del actor de la serie se desveló a través de Twitter. "Con los ojos puestos en la búsqueda de una vizcondesa por parte de Lord Anthony Bridgerton, debemos decir adiós a Regé-Jean Page, que interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Echaremos de menos la presencia en cámara del actor, pero siempre formará parte de la familia Bridgerton", se puede leer en la publicación.



