Cultura.- Detenido el actor Zach Avery por estafar 227 millones al hacerse pasar por HBO y Netflix

07/04/2021 Detenido el actor Zach Avery por estafar 227 millones al hacerse pasar por HBO y Netflix. MADRID, 7 (CulturaOcio) Zach Avery, actor que ha aparecido en cintas como Fury, The White Crow o Bajo la misma piel, ha sido arrestado en Los Ángeles tras destaparse su implicación en un esquema Ponzi que defraudó 227 millones de dólares a diferentes inversores mediante acuerdos ficticios con HBO, Netflix y otras plataformas. CULTURA GEM ENTERTAINMENT.



MADRID, 7 (CulturaOcio)



Zach Avery, actor que ha aparecido en cintas como Fury, The White Crow o Bajo la misma piel, ha sido arrestado en Los Ángeles tras destaparse su implicación en un esquema Ponzi que defraudó 227 millones de dólares a diferentes inversores mediante acuerdos ficticios con HBO, Netflix y otras plataformas.



El intérprete de 34 años fue acusado de enviar correos electrónicos falsos haciéndose pasar por ejecutivos de HBO y Netflix en torno a acuerdos inexistentes de distribución de películas. En una declaración jurada presentada en el tribunal federal de Los Ángeles, el agente del FBI John Verrastro destapó el plan de Avery, cuya intención era persuadir a los inversores de que invirtieran enormes sumas de dinero en su empresa de distribución, 1inMM Capital LLC.



Horwitz envió a los inversores un informe anual que destacaba un catálogo de 52 películas que supuestamente su compañía distribuía en África, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica, según la declaración de Verrastro. Esta lista incluía títulos como el filme de terror de 2012 The Lords of Salem o Kickboxer, producción de 1989 con Jean-Claude Van Damme.



Avery engañó a los inversores afirmando que tenía "asociaciones estratégicas" con HBO, Netflix y otras plataformas para otorgar licencias de derechos de distribución en el extranjero, y les prometió un retorno de beneficios de hasta el 40% en un año.



Pero según el FBI, el acusado no tenía ningún acuerdo y desvió gran parte del dinero para su beneficio personal. Usó parte de los fondos para comprar una casa en Beverlywood en 2018, vivienda que ahora está a la venta por 6,5 millones de dólares. El actor ha sido acusado de fraude electrónico y podría enfrentarse a 20 años de prisión si es declarado culpable.



Desde diciembre de 2019, la compañía de Avery ha incumplido más de 160 pagos a sus inversores. A su mayor inversor, JJMT Capital, LLC, se le deben más de 160 millones de dólares en capital y alrededor de 59 millones en ganancias. En total, Avery debe a los inversores alrededor de 227 millones de dólares.



El fiscal federal Alexander Schwab instó a la jueza Jean P. Rosenbluth, quien lleva la causa, a mantener detenido a Avery hasta el juicio por riesgo de fuga. "Las probabilidades de que el acusado tenga algo de ese dinero escondido son bastante altas", dijo Schwab. Pese a esta preocupación, la magistrada ha fijado en un millón de dólares su fianza, pero permanecerá bajo custodia policial hasta que se apruebe dicha fianza. Por el momento, el artista tendrá que esperar hasta el 13 de mayo, fecha en que tendrá lugar su lectura de cargos.