Coronavirus.- Sudán del Sur inicia su campaña de vacunación contra el coronavirus tras más de una semana de aplazamiento

24/03/2021



Las autoridades de Sudán del Sur han puesto en marcha su campaña de vacunación contra el coronavirus tras más de una semana de aplazamiento y con la ministra de Sanidad, Elizabeth Achuei, como primera persona en ser inoculada con el fármaco de AstraZeneca, pese a que estaba previsto que este lugar lo ocupara el presidente, Salva Kiir.



"Me siento feliz, muy feliz de haber hecho esto al final", ha dicho Achuei tras su vacunación. No hay nada que temer. Soy ministra de SAnidad y como pueden ver no deben tener miedo", ha sostenido, ante las dudas generadas por la vacuna y el aplazamiento decretado por las autoridades, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.



Junto a la ministra han sido vacunados otros trabajadores sanitarios del principal hospital de la capital, Yuba. Sudán del Sur recibió el 25 de marzo 132.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, una iniciativa destinada a garantizar la entrega de estos fármacos a todos los países del mundo.



Estaba previsto que la campaña arrancara el 29 de marzo, si bien fue aplazada sin que el Gobierno especificara los motivos. Finalmente, Kiir dio el 31 de marzo permiso al Ministerio de Sanidad para seguir adelante con el arranque de la campaña de vacunación.



El presidente sursudanés hizo hincapié en que la población "debe aceptar la presencia del coronavirus" y sumarse a la campaña de vacunación. "Aceptemos la vacuna y vayamos a por ello", manifestó, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de los fallecidos.



Las autoridades de Sudán del Sur han confirmado hasta la fecha 10.286 casos de coronavirus, con 113 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).