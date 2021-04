Coronavirus.- Polonia amplía hasta el 18 de abril las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19

27/03/2021 Una mujer con mascarilla por el coronavirus en la ciudad polaca de Gdansk POLITICA EUROPA POLONIA MATEUSZ SLODKOWSKI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Gobierno de Polonia ha extendido las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 hasta el 18 de abril, según ha informado este miércoles el ministro de Salud polaco, Adam Niedzielski.



"Hemos tomado la decisión de que las limitaciones que rigen actualmente se extenderán (...) durante más de una semana, estarán en vigor hasta el 18 de abril", ha trasladado Niedzielski en rueda de prensa, informa la agencia de noticias polaca, PAP.



El Ejecutivo polaco endureció las restricciones a finales de marzo ante una tercera ola de contagios de COVID-19. En principio, estarían vigentes hasta este viernes.



Las limitaciones activas incluyen el cierre de determinadas tiendas, peluquerías, salones de belleza y guarderías --excepto las que albergan a niños cuyos padres son trabajadores sanitarios, trabajadores sociales o forman parte de las fuerzas de seguridad, entre otros--.



De forma paralela, se han endurecido las restricciones a los negocios que sí permanecen abiertos y a los lugares de culto. En concreto, el Gobierno ha limitado el aforo en tiendas de 100 metros cuadrados y, a partir de ahora, deben garantizarse 20 metros cuadrados por cliente, en vez de los 15 anteriores. En lugares de culto regirá la misma medida.



Los centros comerciales permanecerán cerrados, a excepción de los que venden alimentos y las farmacias, igual que los hoteles. También permanecen clausurados gimnasios, clubes, cines, museos, teatros e instalaciones dedicadas al entretenimiento. En cuanto a los restaurantes, sólo se les permite operar para llevar. También continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla en todo el país y el distanciamiento físico de 1,5 metros.



Niedzielski ha trasladado también que la variante británica del SARS-CoV-2 es la predominante en Polonia y representa el 90 por ciento de los nuevos contagios. Hasta ahora, las autoridades sanitarias polacas han registrado más de 2,4 millones de personas contagiadas, incluidas más de 55.700 víctimas mortales a causa de la enfermedad.



LA COALICIÓN GUBERNAMENTAL, EN PELIGRO



En otro orden de cosas, el partido polaco Ley y Justicia (PiS) ha avisado de que la coalición que gobierna el país no finalizará la legislatura a menos que los tres componentes del mismo acuerden aprobar el plan de estímulos de la Unión Europea.



El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, está en desacuerdo con uno de sus socios por el paquete, valorado en 750.000 millones de euros. En concreto, el partido Polonia Unida, minoría en el Ejecutivo polaco, se opone al rescate de la UE porque su líder, Zbigniew Ziobro, considera que permite al bloque emitir su propia deuda y a Polonia no le interesa firmar pasivos con países con economías más débiles.



Con una coalición que es mayoría por la mínima en el Parlamento, Kaczynski necesita que Ziobro vote para aprobar el paquete. No obstante, en una entrevista publicada este miércoles en 'Gazeta Polska' y recogida por la agencia Bloomberg, el líder del PiS ha pedido a los partidos de oposición favorables a la UE que ayuden a aprobar la ayuda.



Cada país de la UE debe preparar un plan que especifique en qué van a utilizarse los fondos, que en el caso de Polonia ascienden hasta los 58.100 millones de euros. El parlamento de Polonia, que tiene que presentar el informe a finales de este mes, se reúne el miércoles próximo para discutirlo.



Así, Kaczynski ha advertido de que no descarta elecciones anticipadas para 2022, un año antes de que termine la legislatura. Las tensiones entre el PiS, Polonia Unida y el otro partido de la coalición, Porozumienie, han sido constantes a cuenta de la posición de Polonia hacia la UE, los impuestos y las elecciones presidenciales, retrasadas a causa de la pandemia.



El líder de Porozumienie, el viceprimer ministro Jaroslaw Gowin, también ha señalado durante la jornada que es posible que se celebren elecciones anticipadas en 2022 si la coalición no llega a un acuerdo en los asuntos en los que mantiene disputas.