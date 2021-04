Coronavirus.- El estado alemán de Baviera reserva 2,5 millones de dosis de la vacuna rusa

NUREMBERG (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)



El estado alemán de Baviera se ha reservado 2,5 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, a pesar de que ésta aún no ha sido avalada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de que el Gobierno central, dirigido por Angela Merkel, no ha dado ningún paso para un acuerdo bilateral con Moscú.



El responsable del Gobierno regional, Markus Soeder, aliado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel, ha anunciado la firma de un precontrato para producir la vacuna en la localidad de Illertissen, según el cual Baviera se garantizaría un número determinado de dosis en caso de que la EMA autorizase Sputnik V.



El ministro de Sanidad de Baviera, Klaus Holetschek ha explicado que la producción del fármaco podría iniciarse este mismo año y ha subrayado que la vacuna es "muy eficaz", en un intento por equipararla con las que ya han sido aprobadas y compradas por la UE.



La EMA por ahora se encuentra en fase de revisión y los expertos de la agencia europea tienen previsto viajar a Rusia este mismo mes para analizar 'in situ' la producción y almacenamiento de Sputnik V.