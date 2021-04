Coronavirus.- Camboya limita los desplazamientos internos y cierra resorts turísticos durante dos semanas

El primer ministro apunta que la vacunación podría ser obligatoria para contener la COVID-19



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Camboya ha impuesto este miércoles restricciones a los desplazamientos en el interior del país y el cierre de los resorts turísticos durante catorce días para intentar contener la propagación del coronavirus, ante el repunte de los casos durante las últimas semanas.



La orden aprobada por el primer ministro, Hun Sen, prohíbe los desplazamientos entre provincias, con la excepción del transporte de bienes, los desplazamientos de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad, así como de los trabajadores sanitarios y bomberos.



La orden contempla además el cierre de resorts, medida que estará en pie hasta el 20 de abril. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este mismo miércoles 91 casos durante el último día, lo que sitúa el total en 2.915, con 22 fallecidos.



El primer ministro camboyano ha apelado a la población a acudir a vacunarse y ha incidido en que "la vacuna no es un veneno, sino algo para protegerse a uno mismo, a las instituciones y a la sociedad, además de los empleos", según ha informado la agencia estatal camboyana de noticias, AKP.



En este sentido, ha dicho que "las vacunas no son algo que se encuentre fácilmente en el mercado o la farmacia, por lo que si hay oportunidad, hay que aprovecharla", al tiempo que ha adelantado que podría imponer su obligatoriedad. Hasta el momento la vacunación contra el coronavirus es voluntaria en el país.



"Evitar las vacunas no sólo destruye la vida de esa persona, sino que contribuye a destruir otras vidas en su puesto de trabajo", ha argüido Hun Sen, quien ha pedido a las autoridades municipales y provinciales que determinen qué funcionarios se han vacunado a la fecha.



"No quiero discriminar, pero quiero contribuir a evitar la COVID-19. Nuestra discriminación es únicamente contra la pandemia, porque los que no están vacunados son vulnerables al coronavirus", ha zanjado el primer ministro camboyano.