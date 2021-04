C.Marfil.- Ouattara afirma que Gbagbo y Blé Goudé pueden volver al país "cuando quieran" tras ser absueltos por el TPI

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha resaltado este miércoles que el exmandatario Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé "pueden volver al país cuando quieran", después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) ratificara la semana pasada su absolución de los crímenes de guerra por los que fueron imputados.



"Los gastos del viaje serán asumidos por el Estado de Costa de Marfil", ha señalado el mandatario, quien ha dicho que "toma nota de la decisión del TPI". Así, ha manifestado que "se pondrá todo en marcha para que Gbagbo se beneficie de los privilegios vinculados a su estatus como antiguo jefe de Estado".



Ouattara ha indicado además que las víctimas de la guerra civil que tuvo lugar entre 2010 y 2011 después de que Gbagbo se negara a reconocer su derrota frente al actual presidente, en la que murieron cerca de 3.000 personas, no serán dejadas de lado, tal y como ha recogido el diario marfileño 'Fraternité Matin'.



Gbagbo fue absuelto en enero de 2019 --tras pasar casi ocho años en prisión-- de una serie de crímenes que incluían asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos. La corte entendió entonces que no había suficientes pruebas para condenarle ni a él ni a Blé Goudé, un antiguo colaborador del expresidente.



La Fiscalía, que había logrado por primera vez sentar en el banquillo a un antiguo jefe de Estado, recurrió la absolución de ambos, pero la Sala de Apelaciones del TPI se pronunció el 31 de marzo en el mismo sentido y terminó de tumbar ambos casos.



Gbagbo ha expresado en varias ocasiones su intención de regresar a Costa de Marfil, donde sigue siendo una figura política especialmente popular de la mano de su partido, el Frente Popular Marfileño (FPI), que ahora forma parte de la oposición.



El exmandatario confirmó su voluntad de volver tras las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de marzo y, tras la última decisión del TPI, tiene vía libre para hacerlo, si bien por el momento no ha anunciado cuándo podría hacerlo, algo que tampoco ha hecho Blé Goudé.



El FPI participó en las parlamentarias tras boicotear todos los procesos electorales en el país africano desde la derrota de Gbagbo y tras una grave crisis política desencadenada por la decisión de Ouattara de dar marcha atrás a su compromiso de no presentarse a las presidenciales de 2020.



Ouattara afirmó que se presentaba debido al repentino fallecimiento en julio del entonces primer ministro y candidato de la gubernamental Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), Amadou Gon Coulibaly.



La oposición denunció que la Carta Magna fija en dos el número de mandatos, si bien el Tribunal Constitucional validó que el contador de Ouattara había vuelto a cero por las enmiendas a la Constitución, lo que derivó en un boicot y en el anuncio de un organismo de transición paralelo, desactivado tras una oleada de detenciones.



El Gobierno inició entonces una serie de contactos que allanaron el camino hacia las parlamentarias y que estuvieron encabezados por el entonces primer ministro, Hamed Bakayoko, muerto en febrero a causa de un cáncer. El nuevo Ejecutivo, encabezado por Patrick Achi, fue nombrado este martes.