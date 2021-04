Ciencia.-Explicación al misterio de los globos gelatinosos marinos

07/04/2021 Enormes esferas gelatinosas del NE del Océano Atlántico (Noruega, Suecia e Inglaterra) atribuidas a la masa de huevos de calamar. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA (A) R. FIKSDAL, (B) H. WOLDSUND, (C) B. LANTTO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Una campaña de ciencia ciudadana y el análisis de ADN ha revelado la naturaleza de misteriosas esferas gelatinosas marinas que suman un centenar de avistamientos entre Noruega y el mediterráneo desde 1985.



Hace varios años, los buzos que exploraban la costa occidental de Noruega encontraron un objeto que no podían explicar: un orbe enorme, parecido a una gelatina, de más de un metro de ancho, flotaba en su lugar a medio camino entre el fondo marino y la superficie. Una raya oscura atravesaba el centro del orbe, pero el objeto era, por lo demás, traslúcido y sin rasgos distintivos.



Otras misteriosas masas gelatinosas siempre han eludido la clasificación. Ahora, investigadores finalmente identificaron las manchas como los sacos de huevos raramente vistos de un calamar común llamado Illex coindetii.



Según un nuevo estudio, publicado en Scientific Reports, cada gota puede contener cientos de miles de huevos de calamar diminutos, encerrados en una burbuja de moco que se desintegra lentamente. Sorprendentemente, aunque los científicos conocen la existencia de I. coindetii desde hace más de 180 años y han observado la especie en todo el Mediterráneo y ambos lados del Atlántico, esta es la primera vez que han identificado los sacos de huevos del calamar en la naturaleza, escribieron los investigadores.



"También pudimos ver lo que hay dentro de la esfera real, mostrando embriones de calamar en cuatro etapas diferentes", dijo a LiveScience.com el autor principal del estudio, Halldis Ringvold, gerente de la organización de zoología marina Sea Snack Norway. "Además, pudimos seguir cómo la esfera realmente cambia de consistencia, de firme y transparente a ruptura y opaca, a medida que se desarrollan los embriones".



I. coindetii pertenece a un grupo común de calamares llamados Ommastrephidae. Durante la reproducción, las hembras de este grupo producen grandes esferas de huevos, o masas de huevos, hechas de su propio moco para mantener a sus embriones flotantes y a salvo de los depredadores, dijo Ringvold. Sin embargo, los avistamientos de estas masas son raros y nunca antes se habían visto masas de algunas especies.



Ringvold y sus colegas lanzaron una campaña de ciencia ciudadana que alentó a los buzos a recolectar pequeñas muestras de tejido de cualquier mancha que encontraran en las aguas cerca de Noruega. En 2019, los buzos obtuvieron muestras de tejido de cuatro manchas separadas, que recolectaron en pequeñas botellas de plástico y almacenaron en refrigeradores domésticos (la recolección de tejido no pareció dañar las masas de huevos de ninguna manera, según el estudio).



Las muestras incluyeron tanto el cuerpo pegajoso de las manchas como embriones en diferentes etapas de desarrollo. Un análisis de ADN de los tejidos confirmó que las cuatro manchas contenían calamares I. coindetii, escribieron los investigadores.



Entonces, ¿misterio resuelto? Parcialmente. Sin tomar muestras de tejidos de cada esfera, los investigadores no pueden estar seguros de que las casi 100 manchas observadas pertenezcan a la misma especie, escribió el equipo. Sin embargo, dado que todas estas manchas eran muy similares en forma y tamaño, es probable que "muchas de ellas" fueran hechas por I. coindetii, concluyó el equipo.



¿En cuanto a la extraña y oscura racha que atraviesa muchas de las esferas? Según los investigadores, esto podría deberse a la liberación de tinta cuando se fertilizan los óvulos.



"Las esferas con o sin tinta pueden ser el resultado de que las esferas se encuentran en diferentes etapas de madurez, donde las esferas con tinta se generan recientemente", escribieron los investigadores en su estudio. "Después de un tiempo, cuando los embriones comiencen a desarrollarse, toda la esfera, incluida la raya, comenzará a desintegrarse".