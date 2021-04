Ciencia.-El misterio de la mosca serpiente se ahonda con nuevos fósiles

07/04/2021 La mosca serpiente moderna en la foto de arriba de la mosca serpiente fósil de 52 millones de años de Driftwood Canyon en Columbia Británica POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZOOTAXA/SIMON FRASER UNIVERSITY



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Fósiles de cuatro nuevas especies de insectos antiguos han venido a ahondar en el misterio de la historia evolutiva de los insectos alargados y cómo han llegado hasta sus hábitats en nuestros días.



Las especies fósiles, descubiertas recientemente por los paleontólogos Bruce Archibald de la Universidad Simon Fraser y Vladimir Makarkin de la Academia de Ciencias de Rusia, pertenecen a un grupo de insectos conocidos como moscas serpiente, que ahora se ha demostrado que vivieron en la región hace unos 50 millones de años. Los hallazgos se publican en Zootaxa.



Las moscas serpientes son insectos depredadores delgados nativos del hemisferio norte y que están notablemente ausentes de las regiones tropicales. Los científicos han creído tradicionalmente que requieren inviernos fríos para propiciar el desarrollo en adultos, restringiéndolos casi exclusivamente a regiones que experimentan días de heladas invernales o más fríos. Sin embargo, los sitios fósiles donde se encontraron las especies antiguas --Columbia Vritánica y el estado de Washington-- experimentaron un clima que no encaja con esta explicación.



"El clima anual promedio fue moderado como el de Vancouver o Seattle hoy, pero lo que es más importante, con inviernos muy suaves de pocos o ningún día de heladas", dice Archibald en un comunicado. "Podemos ver esto por la presencia de plantas intolerantes a las heladas como las palmeras que viven en estos bosques junto con plantas más al norte como el abeto".



Los sitios fósiles donde se descubrieron las especies antiguas abarcan 1.000 kilómetros de una antigua tierra alta de Driftwood Canyon en el noroeste de Columbia Británica, hasta el sitio de fósiles de McAbee en el sur de esta provincia de Canadá, y hasta la ciudad de Republic en el norte del estado de Washington, ya en Estados Unidos.



Según Archibald, los paleontólogos encontraron especies de dos familias de moscas serpientes en estos sitios fósiles, y anteriormente se pensaba que ambos requerían inviernos fríos para sobrevivir. Cada familia parece haberse adaptado de forma independiente a los fríos inviernos después de que vivieran estas especies fósiles.



"Ahora sabemos que al principio de su historia evolutiva, las moscas serpiente vivían en climas con inviernos muy suaves, por lo que la pregunta es ¿por qué no mantuvieron su capacidad de vivir en tales regiones? ¿Por qué no se encuentran hoy las moscas serpiente en los trópicos?".



Los descubrimientos anteriores de insectos fósiles en estos sitios han mostrado conexiones con Europa, la costa del Pacífico de Rusia e incluso Australia.



Archibald enfatiza que comprender cómo la vida se adapta al clima al mirar profundamente en el pasado ayuda a explicar por qué las especies se distribuyen en todo el mundo hoy en día, y tal vez pueda ayudar a prever cómo el cambio climático puede afectar ese patrón.



"Tales descubrimientos surgen de estos sitios fósiles todo el tiempo", dice Archibald. "Son una parte importante de nuestra herencia".