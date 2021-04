CEO de JPMorgan dice que auge de EE.UU. podría durar hasta 2023

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, se mostró optimista diciendo que la pandemia terminará con un repunte económico en Estados Unidos que podría durar al menos dos años.

“Poco dudo de que con el ahorro excesivo, los nuevos ahorros de estímulo, el enorme gasto fiscal, más expansión cuantitativa, un posible nuevo proyecto de ley de infraestructura, una vacuna exitosa y la euforia hacia el final de la pandemia, la economía de EE.UU. probablemente prosperará”, dijo el ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. el miércoles en su carta anual a los accionistas. “Este auge podría durar fácilmente hasta 2023”.

Los inigualables programas federales de rescate han frenado el desempleo y evitado un mayor deterioro económico, según Dimon, quien dijo que cuando la crisis llegó los bancos estaban fuertes y tenían la capacidad de ayudar a las comunidades a capear la tormenta. Si bien los bancos también se beneficiaron del estímulo en EE.UU., acumularon reservas frente a futuras pérdidas crediticias y obtuvieron buenos resultados en las pruebas de estrés, dijo.

Dimon también se refirió a los consumidores estadounidenses, que utilizaron lo cheques de estímulo para reducir la deuda al nivel más bajo en 40 años y los acumularon en ahorros, dándoles, al igual que las corporaciones, una cantidad “extraordinaria” de poder adquisitivo una vez que terminen las cuarentenas. La más reciente ronda de medidas de flexibilización cuantitativa habrá creado más de US$3 billones en depósitos en bancos estadounidenses, una parte de los cuales se pueden prestar, dijo.

Las condiciones parecen favorables, según Dimon, bajo un panorama en el que el crecimiento es rápido y sostenido, mientras que la inflación aumenta poco a poco. Entre las amenazas a dicho resultado figuran variantes del virus y un repunte rápido o sostenido en la inflación que hace que las tasas suban antes.

A sus 65 años, Dimon es el ejecutivo más destacado en la banca mundial, y se desempeña como portavoz de la industria mientras lidera un titán de Wall Street y de los préstamos al consumidor. Ha dirigido la compañía desde finales de 2005, y es el único director ejecutivo que sigue al mando después de liderar un banco importante durante la crisis financiera.

La carta de 65 páginas (más una página de notas al pie) es la más larga de Dimon, después de la abreviada del año pasado que llegó menos de una semana después de que regresó al trabajo de una cirugía de corazón de emergencia. Como siempre, es muy amplia, abarcando temas desde la regulación financiera hasta China, la desigualdad y el racismo institucional.

‘Terriblemente mal’

A pesar de todo el positivismo en su perspectiva económica, Dimon resaltó motivos lamentables mucho más oscuros.

La pandemia ha puesto de relieve profundas desigualdades y sus efectos devastadores. En temas como la atención médica y la inmigración, las personas han perdido la fe en la capacidad del Gobierno para resolver problemas, dijo.

“Los estadounidenses saben que algo ha salido terriblemente mal y culpan al liderazgo de este país: la élite, los poderosos, los que toman decisiones, en el Gobierno, los negocios y la sociedad cívica”, escribió. “Esto es completamente apropiado, ¿pues quién más debería asumir la culpa?”.

