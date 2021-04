Bolivia.- Un tribunal ratifica que el expresidente de Bolivia Sánchez de Lozada debe indemnizar a víctimas de masacre

07/04/2021 El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada POLITICA MCT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el tribunal encargado del juicio civil de un grupo de víctimas de la masacre de 2003 a opositores bolivianos, ha ratificado que el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada debe indemnizar a las víctimas con 10 millones de dólares (unos 8,4 millones de euros).



En la sentencia también se indica que el ex ministro de Gobierno de mandato de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, deberá indemnizar a las víctimas.



Así, el tribunal ha ratificado la sentencia de 2018 que hallaba a las ex autoridades culpables de "ejecuciones extrajudiciales" tras una segunda apelación de Sánchez de Lozada.



Los incidentes ocurridos en 2003, conocidos como el 'Octubre Negro', precipitaron la dimisión de Sánchez de Lozada tras la muerte de 60 vecinos de El Alto, así como campesinos, a manos de militares.



El CCR ha concluido en un comunicado, recogido por el medio boliviano 'La Razón', que "los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían", detalla el fallo.



Se confirmaría así la responsabilidad en las "ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando".



Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos tras los hechos junto con algunos de sus ex colaboradores, donde permanece asilado desde entonces, a pesar de las solicitudes de extradición de Bolivia, donde tiene un juicio pendiente por estas acciones.