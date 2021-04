Biden emitirá orden sobre divulgación ambiental, dice Kerry

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitirá una orden ejecutiva sobre divulgación de información ambiental que podría causar una reasignación de capital, según el enviado sobre cambio climático de EE.UU., John Kerry.

“El presidente Biden está listo para emitir una orden ejecutiva que exigirá divulgación”, dijo Kerry en un evento del Fondo Monetario Internacional el miércoles. “Va a cambiar la asignación de capital. De repente, las personas realizarán evaluaciones considerando el riesgo a largo plazo para la inversión en función de la crisis del cambio climático. Y eso alentará nuevas inversiones, así como las leyes en los países”.

Kerry dijo que Europa “ya ha hecho eso”. Ciertas firmas financieras en la Unión Europea deben considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, o ASG, en sus inversiones y en la información proporcionada sobre esas inversiones.

Una portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Kerry hizo los comentarios después de que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijera que el capital privado ya se está moviendo hacia inversiones menos riesgosas para el cambio climático.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habló el martes sobre el plan general de la Administración de Biden para alinear la política tributaria con los objetivos respecto del cambio climático. Eso incluye un cambio a fuentes de electricidad libres de emisiones de carbono para 2035. Yellen dijo que la Administración alentaría a las empresas a alinear sus carteras con el acuerdo de París sobre el cambio climático, al que EE.UU. se unió recientemente bajo el mandato de Biden.

Nota Original:Biden Poised to Issue Order on Climate Disclosures, Kerry Says

