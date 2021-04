Biden: el 19 de abril todos los adultos serán elegibles para recibir vacuna anticovid

EnfoqueBiden anunciará que todos los adultos de EEUU serán elegibles para vacuna anticovid antes del 19 de abril Por Sebastian SmithWashington, 6 Abr 2021 (AFP) - Más velocidad para la campaña de vacunación en Estados Unidos: el presidente Joe Biden anunciará el martes que todos los adultos del país serán elegibles para inocularse contra el coronavrius antes del 19 de abril, varios días antes del ya ambicioso objetivo anterior.El mandatario demócrata realizará el anuncio a lo largo del martes, según informó un alto cargo de la administración, que prefirió no ser identificado. El plazo fijado anteriormente finalizaba el 1 de mayo. En caso de alcanzar ese objetivo, implicará el final de las restricciones por edad, estado de salud u otras categorías para quien quiera vacunarse contra el coronavirus. Esto no quiere decir necesariamente que todo el mundo pueda vacunarse de inmediato, ya que la distribución continúa todavía en progreso. Biden tiene programado visitar este martes un centro de vacunación en Virginia, en las afueras de Washington, antes de hablar sobre el tema desde la Casa Blanca.El presidente colocó inmediatamente la vacunación masiva en el centro de su agenda nada más llegar al poder a finales de enero, en un intento por frenar rápidamente la pandemia y relanzar la economía estadounidense.El objetivo inicial de administrar un millón de dosis cada día fue superado ampliamente y el asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Andy Slavitt, afirmó el lunes que Estados Unidos está "promediando ahora 3,1 millones de inyecciones por día durante el periodo de siete días más reciente"."Durante el fin de semana, hubo más de 4 millones de vacunaciones registradas en un solo día por primera vez", agregó.CNN y NBC informaron que Biden anunciará también el martes que Estados Unidos alcanzó la cifra de 150 millones de inyecciones en los 75 primeros días de su administración. El objetivo original era llegar a los 100 millones en los primeros 100 días, pero fue ampliado hasta los 200 millones, cifra que podría ser también superada. - Alza de contagios -Este flujo de buenas noticias se contrapone, sin embargo, al aumento constante de los contagios de covid-19 en el país, mientras algunos estadounidenses comienzan a bajar la guardia tras más de un año llevando mascarilla, manteniendo la distancia social y restricciones comerciales y de entretenimiento. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alertó de que los jóvenes están en el centro de este resurgimiento."Estamos viendo que esto está ocurriendo predominantemente en los adultos jóvenes", indicó Walensky el lunes. "Muchos de ellos, como destaqué, participan en actividades extracurriculares y deportes juveniles".A comienzos de marzo, Texas, el segundo estado más poblado del país, anunció el final del porte obligatorio de mascarilla y la reapertura total de los comercios. Otros estados siguieron su ejemplo o se aprestan a hacerlo.En Florida, donde nunca fue obligatorio llevar tapabocas y los restaurantes y playas solo estuvieron cerrados durante tres meses, miles de estudiantes viajaron recientemente para pasar allí las vacaciones de primavera.Biden, sin embargo, ha instado regularmente a los estadounidenses a que no se confíen frente al virus y a que sigan llevando mascarilla."Estamos lejos de ganar la guerra contra el covid-19", repitió a finales de marzo.Casi 556.000 estadounidenses han fallecido por covid-19 desde el inicio de la pandemia, la cifra más elevada con diferencia de todo el mundo. El lunes, la Universidad Johns Hopkins registró 79.075 nuevos casos confirmados y 607 muertes. sms/dw/rs/dga