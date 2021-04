Biden anunciará medidas contra violencia por armas de fuego en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desvelará el jueves medidas destinadas a controlar la desenfrenada violencia por armas de fuego en el país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El gobierno no ha dado detalles de lo que anunciará Biden, pero el sitio web Politico informó más temprano que emitirá acciones ejecutivas para restringir ciertos tipos de venta de armas.

En particular, se espera que Biden apunte a las llamadas "armas fantasma", es decir las armas caseras que no se pueden rastrear porque no tienen números de serie.

Se espera que Biden esté acompañado por el fiscal general Merrick Garland en el anuncio.

Biden lleva mucho tiempo prometiendo mano dura contra la cultura de las armas en Estados Unidos que, según él, alimenta una epidemia de tiroteos masivos, así como el flujo diario de crímenes y suicidios con armas de fuego, aún más mortífero pero menos denunciado.

El presidente ha recibido presiones por parte de los demócratas para que actúe tras los recientes tiroteos de Colorado, Georgia y California.

Biden se declara partidario de un control más estricto de los antecedentes de los compradores de armas de fuego y de la prohibición de los rifles de tipo militar denominados armas de asalto.

En 1994, cuando era senador, Biden apoyó la prohibición de las armas de asalto. La ley expiró una década más tarde y nunca ha sido renovada, con los republicanos cada vez más rígidos en su oposición a lo que describen como un ataque al derecho constitucional a portar armas.

